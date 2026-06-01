DETALJI NOVE AKCIJE USKOK-A Uhićen član izvršnog odbora nogometnog trećeligaša?

PNUSKOK po nalogu USKOK-a provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo.

- USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - navodi se u priopćenju

24sata neslužbeno doznaje da je riječ o Lazaru Darojkoviću, članu izvršnog odbora nogometnog trećeligaša NK Dugo Selo, za kojeg se sumnja da je htio podmititi nogometnog suca.

Uskoro više...