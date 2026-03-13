Obavijesti

News

Komentari 31
PAPRENE CIJENE TAKSIJA

'LAŽE MRCINA' Zagrepčanin taksistu 4 km platio 250 eura! Taksist: Urinirao je po sjedalu

Piše Veronika Miloševski, Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
'LAŽE MRCINA' Zagrepčanin taksistu 4 km platio 250 eura! Taksist: Urinirao je po sjedalu

Nevjerojatno, u šoku sam. Nisam vjerovao da može toliko koštati - dodaje čitatelj

Uzeo sam taksi od Glavnog kolodvora do Avenue Malla, a kad sam na kraju pitao koliko trebam platiti, skoro sam se onesvijestio. Vožnja me koštala 250 eura. Iako sam na samom početku već pitao koliko će koštati, vozač je odgovorio da sve određuje taksimetar - priča nam šokirani čitatelj, koji je u četvrtak ujutro u gotovini masno platio vožnju od desetak minuta i ukupno 4,3 kilometra.

Ministar poljoprivrede Vlajčić: 'Poslali smo apel svim trgovcima da se suzdrže od neopravdanog dizanja cijena...'
Vlajčić: 'Poslali smo apel svim trgovcima da se suzdrže od neopravdanog dizanja cijena...'

- Inače sam iz Zagreba, znam da ima još slučajeva u kojima su preskupo ljudi platili vožnje. Nevjerojatno, u šoku sam. Nisam vjerovao da može toliko koštati - dodaje čitatelj.

Nazvali smo taksista koji ga je vozio.

- Napravio mi je štetu na autu i odmah je rekao da je voljan platiti. Čovjek, nažalost, ima zdravstvenih problema pa mi se pomokrio po sjedalu - rekao nam je taksist.

- Laže mrcina, laže. Ušao sam u taksi i pitao sam ga koliko će to koštati. Rekao mi je da gledam taksimetar. Nisam ništa vidio. Tek mi je, kad smo stigli do Avenue Malla rekao da je cijena 300 eura. Odlučio je smanjiti cijenu na 250 eura. Laže i ovo je prešlo svaku mjeru - rekao nam je naš čitatelj.

Pitali smo taksista koja mu je tarifa po kilometru, ali je odbio reći iznos. Naglasio je da tarifa stoji na autu i da je sve po zakonu. Čitatelj nam je rekao kako cijena nigdje nije naznačena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 31
Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'

Od prvog dana izraelsko-američkog napada na Iran oko 20 brodova bili su meta u Perzijskom zaljevu. Iranske vlasti kažu da su minirali Hormuz
PAO AMERIČKI AVION 4 mrtvih! Iran pustio brod kroz Hormuz
IZ MINUTE U MINUTU

PAO AMERIČKI AVION 4 mrtvih! Iran pustio brod kroz Hormuz

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!
NEVJEROJATNO

TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!

Na snimci se vidi kako vozač kombija ima razbijen retrovizor. U jednom trenutku kroz prozor zahvaća muškarca koji stoji uz kombi. Ovaj mu pokušava uzvratiti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026