'LAŽE MRCINA' Zagrepčanin taksistu 4 km platio 250 eura! Taksist: Urinirao je po sjedalu

Uzeo sam taksi od Glavnog kolodvora do Avenue Malla, a kad sam na kraju pitao koliko trebam platiti, skoro sam se onesvijestio. Vožnja me koštala 250 eura. Iako sam na samom početku već pitao koliko će koštati, vozač je odgovorio da sve određuje taksimetar - priča nam šokirani čitatelj, koji je u četvrtak ujutro u gotovini masno platio vožnju od desetak minuta i ukupno 4,3 kilometra.

- Inače sam iz Zagreba, znam da ima još slučajeva u kojima su preskupo ljudi platili vožnje. Nevjerojatno, u šoku sam. Nisam vjerovao da može toliko koštati - dodaje čitatelj.

Nazvali smo taksista koji ga je vozio.

- Napravio mi je štetu na autu i odmah je rekao da je voljan platiti. Čovjek, nažalost, ima zdravstvenih problema pa mi se pomokrio po sjedalu - rekao nam je taksist.

- Laže mrcina, laže. Ušao sam u taksi i pitao sam ga koliko će to koštati. Rekao mi je da gledam taksimetar. Nisam ništa vidio. Tek mi je, kad smo stigli do Avenue Malla rekao da je cijena 300 eura. Odlučio je smanjiti cijenu na 250 eura. Laže i ovo je prešlo svaku mjeru - rekao nam je naš čitatelj.

Pitali smo taksista koja mu je tarifa po kilometru, ali je odbio reći iznos. Naglasio je da tarifa stoji na autu i da je sve po zakonu. Čitatelj nam je rekao kako cijena nigdje nije naznačena.