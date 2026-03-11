Vlajčić: 'Poslali smo apel svim trgovcima da se suzdrže od neopravdanog dizanja cijena...'

Ograničavanje cijena plavog dizela spriječilo je znatno veći rast troškova, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u središnjem Dnevniku HTV-a, komentirajući najnovije poskupljenje goriva za devet centi po litri. Ministar kaže da je odluka Vlade došla u ključnom trenutku, neposredno prije proljetne sjetve i u vrijeme intenzivnih radova ribara. “S obzirom na to da je poskupljenje moglo biti znatno veće, smatram da je ograničavanje cijena plavog dizela iznimno važno. Odluka je donesena pravovremeno, čak i ranije nego u nekim drugim državama članicama, pa su naši poljoprivrednici u tom dijelu u prednosti,” rekao je Vlajčić.

Ministar je podsjetio da će poljoprivrednici ove godine po prvi put primiti sve potpore do Uskrsa, što je bio jedan od ciljeva kada je resor preuzeo Domovinski pokret. Također je istaknuo prošlogodišnji program certificiranog sjemena, koji je ove godine proširen i na certificirane sadnice za voćare.

Jedno od ključnih pitanja je hoće li skuplji plavi dizel izazvati rast cijena hrane. Vlajčić kaže da poljoprivrednici ne smiju prodavati ispod proizvođačke cijene te očekuje da neće doći do neopravdanog poskupljenja u trgovinama. “Poslali smo apel svim trgovcima da se suzdrže od neopravdanog dizanja cijena. Potrošači ne smiju biti izloženi nesrazmjernom povećanju,” naglasio je.

Ribari upozoravaju na nedostatak plavog dizela, no ministar tvrdi da goriva ima dovoljno. “Na raspolaganju je više od 231 milijun litara plavog dizela za poljoprivrednike. Problem može nastati ako pojedinci stvaraju zalihe i tako opterete benzinske postaje,” objasnio je.

Govoreći o umjetnom gnojivu, Vlajčić ističe da proizvodnja u Petrokemiji radi punim kapacitetom i da je zaliha dovoljno, ali troškovi proizvodnje rastu jer cijena plina čini 70 do 90 posto ukupne cijene gnojiva. “To je posljedica globalnih poremećaja na koje nismo mogli utjecati,” dodao je.

U kontekstu nestabilne situacije na Bliskom istoku, ministar poručuje da razloga za paniku u opskrbi hranom nema. “Građani ne trebaju stvarati panične zalihe,” rekao je.

Što se tiče svinjogojaca, Vlajčić podsjeća da je Vlada u sektor uložila značajna sredstva, osobito u borbi protiv Afričke svinjske kuge. Samo za odštete, dobrobit životinja i očuvanje pasmina uloženo je 22 milijuna eura, a na proljeće slijedi investicijski natječaj od 60 milijuna eura za svinjogojstvo.

Na kraju se osvrnuo na spornu peradarsku megafarmu. Naglašava da je postupak procjene utjecaja na okoliš trenutno obustavljen i da se mora zaštititi postojeći sustav domaće proizvodnje. “Hrvatska je oko 80 posto samodostatna u proizvodnji peradi i taj sustav ne smijemo ugroziti. Svaka investicija mora biti nadogradnja, a ne prijetnja postojećoj proizvodnji,” zaključio je ministar.