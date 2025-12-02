Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Zagrebačka policija u utorak je zaključila opsežno kriminalističko istraživanje o slučaju koji je proteklog vikenda napunio medijske stupce. Priča o časnoj sestri (35) napadnutoj usred dana u Zagrebu dobila je šokantan preokret - napada nije bilo. Kako je službeno priopćila zagrebačka policija, 35-godišnjakinja je lažno prijavila kazneno djelo, a ozljedu si je nanijela sama nožem koji je prethodno kupila u trgovini.

Nakon što je u ponedjeljak otpuštena iz KBC-a Sestre milosrdnice, gdje su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede, žena je u policiji podnijela kaznenu prijavu. Tvrdila je da ju je na ulici napao nepoznati muškarac i ranio je nožem. Međutim, istražitelji su ubrzo posumnjali u istinitost njezine priče.

Policija je, kako navode u priopćenju, provela niz intenzivnih provjera nakon što su prikupili operativna saznanja koja su upućivala na moguću neistinitost prijave. "Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno", stoji u policijskom izvješću.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz članka 304. Kaznenog zakona, protiv 35-godišnjakinje će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu. Nakon što je utvrđeno da se radi o samoozljeđivanju, policajci su pozvali hitnu medicinsku pomoć, a liječnica je odlučila da se žena preveze u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi pružanja daljnje skrbi.

Podsjećamo, neki desničarski i opskurni portali, bez ikakve provjere objavili su da je časnu sestru u Zagrebu napao imigrant koji je uzvikivao 'Alahu ekber', iako je policija objavila kako nema saznanja o tome i da traje istraga. Neki su čak objavili i navodno medicinsko izvješće i pisali da je časnu sestru izbo migrant s debelim dosjeom. Čak je i Vlada RH prvo objavila da se radi o napadu na časnu sestru, a onda je brzo izbrisala objavu. Iz zagrebačke policije demantirali su te napise, navodeći da su se pokazali netočnima.