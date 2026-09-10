Lažni liječnik nazvao ženu (73): 'Sestra vam je u bolnici, treba platiti operaciju 8000 eura'

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je, lažno se predstavljajući kao liječnik, 73-godišnjakinju s područja županije oštetio za više od 8000 eura, izvijestila je u četvrtak policija.

Nepoznati počinitelj je u utorak telefonom kontaktirao 73-godišnjakinju te joj se lažno predstavio kao liječnik. Rekao joj je da je njezina sestra u bolnici te da operaciju treba platiti, što je 73-godišnjakinja i učinila te u dogovoru s počiniteljem predala 8.320 eura nepoznatoj osobi. U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem prijevare, navode u policiji.

Građane upozoravaju da u svoj dom ne puštaju nepoznate osoba, ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja te ne dijele osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona.