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Lažni liječnik nazvao ženu (73): 'Sestra vam je u bolnici, treba platiti operaciju 8000 eura'

Piše HINA,
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Lažni liječnik nazvao ženu (73): 'Sestra vam je u bolnici, treba platiti operaciju 8000 eura'
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Osječko-baranjska policija pokrenula je istragu nakon što je prevarant, predstavljajući se kao liječnik, 73-godišnjakinji iz županije ukrao više od 8000 eura uz lažnu informaciju o operaciji njezine sestre.

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je, lažno se predstavljajući kao liječnik, 73-godišnjakinju s područja županije oštetio za više od 8000 eura, izvijestila je u četvrtak policija.

Nepoznati počinitelj je u utorak telefonom kontaktirao 73-godišnjakinju te joj se lažno predstavio kao liječnik. Rekao joj je da je njezina sestra u bolnici te da operaciju treba platiti, što je 73-godišnjakinja i učinila te u dogovoru s počiniteljem predala 8.320 eura nepoznatoj osobi.   U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem prijevare, navode u policiji.

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