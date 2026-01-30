Obavijesti

News

Komentari 0
Nazvali i pokucali na vrata

Lažni policajac i liječnik prevarili dvije Osječanke za 11.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Lažni policajac i liječnik prevarili dvije Osječanke za 11.000 eura
Osijek: Osječani iskoristili sunčan dan za šetnju ili druženje uz kavu | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Osječko-baranjska policija traga za troje nepoznatih prevaranata koji su u srijedu, lažno se predstavljajući, prevarili 82-godišnju i 63-godišnju Osječanku za nešto više od 11 tisuća eura, izvijestila je policija u petak

Admiral

Npoznati je muškarac, u četvrtak oko 9 sati nazvao 82-godišnju Osječanku, predstavio se kao policajac te joj je rekao da će ju uskoro na vrata doći njegova kolegica, koja će poslikati njezin novac i zlatninu radi učestalih prijevara. Kada je nepoznata žena doista došla na vrata, Osječanka joj je predala kuvertu s 4100 eura, s kojima se ona udaljila u nepoznatom smjeru.

Nešto kasnije, u četvrtak, oko 15 sati, nepoznati muškarac nazvao je 63-godišnju Osječanku i predstavio se liječnik iz osječkog Kliničkog bolničkog centra.  Rekao je 63-godišnjakinji da njezina susjeda hitno treba na operaciju, koju je potrebno platiti devet tisuća eura. Kada je nepoznati muškarac došao na njezina vrata, dala mu je sedam tisuća eura s kojima se udaljio u nepoznatom smjeru.

SNIMKE NASILJA DOMOVI UŽASA Sustavu fali petina ljudi: 'Domovi bez uvjeta moraju žurno primati djecu'
DOMOVI UŽASA Sustavu fali petina ljudi: 'Domovi bez uvjeta moraju žurno primati djecu'

U policiji ističu da intenzivno tragaju za nepoznatim prevarantima, a građane upozoravaju da u dom ne puštaju nepoznate osobe, da ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja te da ne dijele svoje osobne ili bankovne podatke putem interneta ili telefona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju
IZ TERETANE U MINISTARSTVO

Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju

Hinko Pavlec (34) radi kao ministrov posebni savjetnik za digitalnu transformaciju. Ranije je radio kao prodavač, administrator, asistent... U ministarstvu kažu: Bio je motiviran
EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!
KRIVOTVORILA PUTOVNICE

EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!

Otac Kendall u Utah se s djecom planira vratiti ovaj vikend. U Hrvatskoj se za njihov povratak borio deset dana
Ćorić o HNB-u i Vladi: 'Sad smo došli u fazu deuhljebljivanja...'
VRAĆA SE I NA TWITTER

Ćorić o HNB-u i Vladi: 'Sad smo došli u fazu deuhljebljivanja...'

Činjenicu da preuzima već četvrti resor u Vladi Ćorić je protumačio na način da premijer Andrej Plenković ima povjerenje u njegov rad i da vidi da njegove kompetencije to mogu pokriti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026