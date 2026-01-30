Lažni policajac i liječnik prevarili dvije Osječanke za 11.000 eura

Npoznati je muškarac, u četvrtak oko 9 sati nazvao 82-godišnju Osječanku, predstavio se kao policajac te joj je rekao da će ju uskoro na vrata doći njegova kolegica, koja će poslikati njezin novac i zlatninu radi učestalih prijevara. Kada je nepoznata žena doista došla na vrata, Osječanka joj je predala kuvertu s 4100 eura, s kojima se ona udaljila u nepoznatom smjeru.

Nešto kasnije, u četvrtak, oko 15 sati, nepoznati muškarac nazvao je 63-godišnju Osječanku i predstavio se liječnik iz osječkog Kliničkog bolničkog centra. Rekao je 63-godišnjakinji da njezina susjeda hitno treba na operaciju, koju je potrebno platiti devet tisuća eura. Kada je nepoznati muškarac došao na njezina vrata, dala mu je sedam tisuća eura s kojima se udaljio u nepoznatom smjeru.

U policiji ističu da intenzivno tragaju za nepoznatim prevarantima, a građane upozoravaju da u dom ne puštaju nepoznate osobe, da ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja te da ne dijele svoje osobne ili bankovne podatke putem interneta ili telefona.