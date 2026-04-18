Lažni policajci opljačkali starca u Dubravi: Uzeli mu 2850 eura

Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca zbog sumnje da su, lažno se predstavljajući kao policajci, na prijevaru od 86-godišnjaka u Gornjoj Dubravi otuđili novac, a još se traga za četvrtom osobom. Istraživanje je dovršeno nad 51-godišnjakom, 35-godišnjakom, 33-godišnjakinjom zbog prijevare na štetu 86-godišnjaka s još jednom za sada nepoznatom osobom. Prema sumnjama policije, 35-godišnjak je 20. siječnja nazvao starijeg muškarca i predstavio se kao policajac, uvjeravajući ga da je u trgovini platio krivotvorenim novcem. Rekao mu je da će mu na kućnu adresu doći "kolega" kako bi provjerio novčanice, a pritom ga je cijelo vrijeme zadržavao na telefonu.

Ubrzo su svi zajedno došli do njegove kuće, gdje se 51-godišnjak lažno predstavio kao policajac i pokazao nešto nalik znački. Uvjerivši ga u priču, 86-godišnjak mu je predao sav novac kako bi ga navodno provjerio.

Osumnjičeni su potom pobjegli s automobilom u kojem su ih čekali ostali sudionici, uključujući još jednu zasad nepoznatu osobu.

Stariji muškarac oštećen je za 2850 eura.

Nakon istrage, 51-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok se 35-godišnjak već nalazi u istražnom zatvoru. Protiv njega i 33-godišnjakinje podneseno je izvješće državnom odvjetništvu, a policija nastavlja rad na otkrivanju identiteta četvrte osobe.