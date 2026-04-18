UHIĆENI SU

Lažni policajci opljačkali starca u Dubravi: Uzeli mu 2850 eura

Piše HINA,
Foto: PU osječko-baranjska

Trojac se lažno predstavljao kao policija, jedan ga držao na telefonu dok su drugi došli po novac. Za četvrtim počiniteljem još se traga

Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca zbog sumnje da su, lažno se predstavljajući kao policajci, na prijevaru od 86-godišnjaka u Gornjoj Dubravi otuđili novac, a još se traga za četvrtom osobom. Istraživanje je dovršeno nad 51-godišnjakom, 35-godišnjakom, 33-godišnjakinjom zbog prijevare na štetu 86-godišnjaka s još jednom za sada nepoznatom osobom. Prema sumnjama policije, 35-godišnjak je 20. siječnja nazvao starijeg muškarca i predstavio se kao policajac, uvjeravajući ga da je u trgovini platio krivotvorenim novcem. Rekao mu je da će mu na kućnu adresu doći "kolega" kako bi provjerio novčanice, a pritom ga je cijelo vrijeme zadržavao na telefonu.

Ubrzo su svi zajedno došli do njegove kuće, gdje se 51-godišnjak lažno predstavio kao policajac i pokazao nešto nalik znački. Uvjerivši ga u priču, 86-godišnjak mu je predao sav novac kako bi ga navodno provjerio.

Osumnjičeni su potom pobjegli s automobilom u kojem su ih čekali ostali sudionici, uključujući još jednu zasad nepoznatu osobu.

Stariji muškarac oštećen je za 2850 eura. 

Nakon istrage, 51-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok se 35-godišnjak već nalazi u istražnom zatvoru. Protiv njega i 33-godišnjakinje podneseno je izvješće državnom odvjetništvu, a policija nastavlja rad na otkrivanju identiteta četvrte osobe.

