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Lažni zaštitar varao bakice po Zagrebu: Jednoj uzeo 109.000 eura, tek izašao iz zatvora!

Piše HINA,
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Lažni zaštitar varao bakice po Zagrebu: Jednoj uzeo 109.000 eura, tek izašao iz zatvora!
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nepoznata žena telefonom je kontaktirala žrtve, predstavljajući se kao zaposlenica banke i tvrdila da posjeduju nevažeće valute koje treba zamijeniti

Zagrebačka policija razotkrila je prijevaru u kojoj je 44-godišnjak, koji je prije samo šest mjeseci pušten iz zatvora, uz pomoć zasad nepoznate pomagačice oštetio tri starije žene za oko 120 tisuća eura, nakon lažnih poziva u ime banke u kojima su ih uvjerili da imaju nevažeće novčanice. Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da su od ožujka do lipnja 2026. počinili četiri kaznena djela prijevare, od kojih je jedno ostalo u pokušaju. Na meti su bile žene u dobi od 79, 80, 82 i 90 godina na području Zagreba.

Nepoznata žena telefonom je kontaktirala žrtve, predstavljajući se kao zaposlenica banke i tvrdila da posjeduju nevažeće valute koje treba zamijeniti.

Nakon što bi stekla njihovo povjerenje, o tome bi obavijestila osumnjičenog, koji bi dolazio u domove žrtava, predstavljao se kao zaštitar banke i preuzimao novac.

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Tri su žene povjerovale u prijevaru, dok je 79-godišnjakinja u jednom slučaju posumnjala i nakon savjeta nećakinje odbila predati novac.

Najveća pojedinačni plijen iznosio je 109 tisuća eura, a u posljednjem slučaju, 9. lipnja, osumnjičeni je uzeo 10 tisuća američkih dolara, no policija ga je ubrzo uhitila te kod njega pronašla cijeli iznos.

Nakon kriminalističkog istraživanja policija je 44-godišnjaka prijavila Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu i predala ga pritvorskom nadzorniku, a riječ je o osobi koju je policija i ranije više puta kazneno prijavljivala.

Policija upozorava građane, osobito starije, da budu oprezni kod poziva nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao službene osobe ili djelatnici banaka te traže novac ili podatke o financijama. Savjetuju da se takvi pozivi odmah prekinu i slučaj prijavi policiji.

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