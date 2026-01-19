VIDEO Ledeni kaos na američkoj cesti. 100 automobila se razbilo u strašnom lančanom sudaru

Brojni vozači ozlijeđeni su u velikoj prometnoj nesreći na autocesti I-196 u Michiganu, uzrokovanoj snježnom mećavom. Video snimljen od strane Chicago & Midwest Storm Chasers pokazuje ogroman razmjer lančanih sudara.

Pokretanje videa... 01:42 Jak snijeg izazvao sudar sa 100 automobila u Michiganu | Video: 24sata/Reuters

Prema izvještaju Odjela šerifa okruga Ottawa, nijedna ozljeda zasad se ne smatra smrtonosnom. Međutim, Michigan State Police procjenjuju da je u nesreći sudjelovalo oko 30–40 kamiona s poluprikolicom, a ukupno oko 100 vozila.

Lančani sudar dogodio se oko 10:20 ujutro, prema policiji, kada su u području nastale mećave koje su značajno smanjile vidljivost.

Autocesta I-196 zatvorena je u oba smjera između izlaza Hudsonville (Exit 62) i izlaza Zeeland (Exit 55) dok se mjesto nesreće ne raščisti.

Autobusi Hudsonville High School i Max Transit koriste se kako bi pomogli šerifu okruga Ottawa pri prijevozu vozača koji su ostali zarobljeni na mjestu nesreće do Hudsonville High School.

Vozači uključeni u masovni incident potiču se da ostanu u svojim vozilima ili, po mogućnosti, ukrcaju se u školski autobus prema Hudsonville High School. Policija napominje da nisu sva vozila na cesti sudjelovala u sudaru, ali da su mnogi skliznuli s autoceste dok su pokušavali kočiti ili izbjeći sudar.