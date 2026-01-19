Obavijesti

News

Komentari 7
MEĆAVA PARALIZIRA SAD

VIDEO Ledeni kaos na američkoj cesti. 100 automobila se razbilo u strašnom lančanom sudaru

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ledeni kaos na američkoj cesti. 100 automobila se razbilo u strašnom lančanom sudaru
Foto: Reuters

Lančani sudar dogodio se oko 10:19 ujutro, prema policiji, kada su u području nastale mećave koje su značajno smanjile vidljivost. Autocesta I-196 zatvorena je u oba smjera

Admiral

Brojni vozači ozlijeđeni su u velikoj prometnoj nesreći na autocesti I-196 u Michiganu, uzrokovanoj snježnom mećavom. Video snimljen od strane Chicago & Midwest Storm Chasers pokazuje ogroman razmjer lančanih sudara.

Pokretanje videa...

Jak snijeg izazvao sudar sa 100 automobila u Michiganu 01:42
Jak snijeg izazvao sudar sa 100 automobila u Michiganu | Video: 24sata/Reuters

Prema izvještaju Odjela šerifa okruga Ottawa, nijedna ozljeda zasad se ne smatra smrtonosnom. Međutim, Michigan State Police procjenjuju da je u nesreći sudjelovalo oko 30–40 kamiona s poluprikolicom, a ukupno oko 100 vozila.

Lančani sudar dogodio se oko 10:20 ujutro, prema policiji, kada su u području nastale mećave koje su značajno smanjile vidljivost.
Autocesta I-196 zatvorena je u oba smjera između izlaza Hudsonville (Exit 62) i izlaza Zeeland (Exit 55) dok se mjesto nesreće ne raščisti.

Autobusi Hudsonville High School i Max Transit koriste se kako bi pomogli šerifu okruga Ottawa pri prijevozu vozača koji su ostali zarobljeni na mjestu nesreće do Hudsonville High School.

ZATVORILI DIO ŠTAJERSKE AUTOCESTE FOTO Zatvorili autocestu u Sloveniji zbog teške prometne nesreće: Izbio ogroman požar!
FOTO Zatvorili autocestu u Sloveniji zbog teške prometne nesreće: Izbio ogroman požar!

Vozači uključeni u masovni incident potiču se da ostanu u svojim vozilima ili, po mogućnosti, ukrcaju se u školski autobus prema Hudsonville High School. Policija napominje da nisu sva vozila na cesti sudjelovala u sudaru, ali da su mnogi skliznuli s autoceste dok su pokušavali kočiti ili izbjeći sudar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026