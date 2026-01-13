Obavijesti

DEBELI SLOJ LEDA

Ledeni kaos paralizirao Austriju: Zatvorili su zračnu luku u Beču, proglasili izvanredno stanje...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Ledeni kaos paralizirao Austriju: Zatvorili su zračnu luku u Beču, proglasili izvanredno stanje...
Foto: Profimedia

Zbog debelog sloja leda na uzletno-sletnim stazama, koji se unatoč naporima zimskih službi iznova stvarao, uprava zračne luke bila je prisiljena u potpunosti obustaviti promet

Ledena kiša koja je padala tijekom noći s ponedjeljka na utorak stvorila je potpuni kaos u istočnim dijelovima Austrije, pretvorivši ceste, nogostupe i zračne piste u opasna klizališta. Promet je uvelike paraliziran, a najteže su pogođeni Beč, Donja i Gornja Austrija te Gradišće, gdje su vlasti proglasile izvanredno stanje.

Putnicima su upućeni apeli da odgode sva putovanja koja nisu nužna dok se situacija ne stabilizira. Međunarodna zračna luka Beč u Schwechatu zatvorena je u utorak zbog ledenih uvjeta barem do 11 sati, a svoje letove je ograničio i aerodrom u Pragu. 

Zbog debelog sloja leda na uzletno-sletnim stazama, koji se unatoč naporima zimskih službi iznova stvarao, uprava zračne luke bila je prisiljena u potpunosti obustaviti promet. Svi dolazni i odlazni letovi bili su otkazani ili preusmjereni najmanje do 11 sati.

Snow and winter weather in Vienna
Foto: Elisabeth Mandl

Prema pisanju portala Austrian Wings, nekoliko zrakoplova koji su trebali sletjeti u Beč preusmjereni su u München, Frankfurt, Veneciju i Köln, dok su stotine putnika ostale zarobljene u zračnoj luci.

Glasnogovornik zračne luke Peter Kleemann potvrdio je ozbiljnost situacije.

1064541665
Foto: Profimedia

- Na svim manevarskim površinama, rulnim stazama i pistama stvorio se debeo sloj leda koji se odmah nakon čišćenja ponovno ledi. Zimske službe su u punom pogonu od ranih noćnih sati i intenzivno se radi na što bržem uspostavljanju prometa - stoji u priopćenju.

Kolaps i na tračnicama i cestama

Osim zračnog, u kolapsu se našao i željeznički promet. Austrijske željeznice (ÖBB) izvijestile su o velikim kašnjenjima i otkazivanjima vlakova u Beču, Donjoj Austriji, Gradišću, Gornjoj Austriji i Salzburgu. Posebno su bile pogođene linije prema zračnoj luci i Grazu. Vlasti su zamolile građane da do daljnjega odgode putovanja koja nisu hitna.

Ništa bolje nije bilo ni na cestama, koje je prekrila opasna ledena kiša, stvarajući takozvani "crni led". U Beču je zabilježen veći broj padova i lakših prometnih nesreća.

​- Vani je opasno po život - kratko je prokomentirao jedan prolaznik u 19. bečkom okrugu.

1064503210
Foto: Profimedia

Zbog izvanrednih uvjeta, poremećaje je pretrpio i javni gradski prijevoz u Beču, gdje su tramvajske i autobusne linije vozile s velikim odstupanjima od voznog reda. Meteorolozi su najavili kako ne očekuju otapanje leda prije poslijepodnevnih sati, kada bi temperature napokon trebale porasti iznad nule.

