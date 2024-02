Legendarni kiosk dizajniran 1966. pronalaze od N. Zelanda do Afrike, a stiže i Lego verzija

NOVI EXPRESS 1970. kiosk K67 je prikazan u engleskom dizajnerskom časopisu s člankom ‘Low life from the streets’, a Muzej moderne umjetnosti u New Yorku uvrstio ga je u svoju kolekciju dizajna 20. stoljeća

U njemu su se kupovale novine i cigarete, voće i povrće, cvijeće, pa čak i brza hrana. Imao je raznih primjena, a nema onoga tko je živio u bivšoj Jugoslaviji da barem jednom nije stao i kupio nešto u legendarnom kiosku K67, slovenskog arhitekta Saše Janeza Mächtiga.