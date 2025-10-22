Leon Lučić upucao tipa na ulici. Ravnateljica javila roditeljima da mogu doći po svoju djecu

Dobili smo informaciju da idemo po djecu u školu, kazao nam je jedan od građana čije dijete ide u školu u Središću. Škola se nalazi u blizini mjesta gdje je u srijedu prijepodne bivši policajac i TV zvijezda, Leon Lučić, propucao muškarca na cesti.

Ekskluzivna snimka: Trenutak pucnjave u Središću

Pokretanje videa... 00:42 Trenutak pucnjave u Središću | Video: čitatelj/24sata

Nazvali smo i ravnateljicu, koja nam je potvrdila tu informaciju. Kako je naglasila, u mailu je roditeljima naglasila da su djeca na sigurnom te da ih mogu pokupiti jer zna da se zadržavaju oko škole. Nekoliko roditelja je stiglo po svoju djecu i nije bilo panike.

- Javili smo roditeljima da su djeca na sigurnom, ali samo zato jer se nakon škole djeca zadržavaju u perivoju. Rekli smo da mogu doći po njih u školu - ravnateljica Osnovne škole Središće, Violeta Vragotuk. Dodaje kako je prema ministarstvu i ostalim službama poslala mail o sigurnosti djece u školama.

Podsjetimo, mirno i sunčano jutro u zagrebačkom naselju Središće prekinuli su pucnjevi. Naime, bivši policajac i glumac Leon Lučić, poznat iz serije Krim tim 2, propucao je muškarca u nogu.

Na mjestu događaja ubrzo su se pojavile jake policijske snage, hitna pomoć i specijalci. Snimke s terena prikazuju kriminalističke inspektore kako pregledavaju teren, pa i pužu ispod automobila tražeći tragove oružja ili dokaze koji bi rasvijetlili okolnosti pucnjave.