Ležaljke i suncobran do 250 eura kod susjeda na Jadranu: ’Isto to u Istri 15, na Cipru 6...’

Crna Gora postaje sve luksuznija destinacija za odmor i odredište za bogate goste. Određene plaže nude spektakularan ambijent, ali cijene ostavljaju posjetitelje bez teksta. Naplaćuje se ulaz, suncobran, ležaljka, čije cijene dosežu 250 eura, piše Telegraf.

Crna Gora nekoć je bila sinonim za pristupačan odmor. Plaža ispod kompleksa Sveti Stefan jedna je od najskupljih, pa tako sam ulaz na plažu košta do 100 eura po osobi. Ako želite i ležaljke sa suncobranom, platit ćete do 300 eura, ovisno o razdoblju i raspoloživosti. Na plaži Maestral koja je u blizini, dvije ležaljke i suncobran plaćaju se od 120 do 200 eura, a u premium zoni i do 250 eura. Ulaz je besplatan, ali bez rezervacije teško je naći mjesto.

Foto: Instagram

Ploče kod Budve postale su kultno mjesto za one koji žele cjelodnevnu zabavu uz DJ-eve. Ulaznica je 20 eura po osobi, a ležaljke su od 50 do 150 eura, ovisno o poziciji i vremenu. Pivo u boci je 10 eura, a boca prosječnog vina od 120 do 200 eura.

Plaža Dobreč nalazi se između Herceg Novog i Rose, a može se doći samo brodom. Ležaljke koštaju od 60 do 120 eura, a ulaz je 10 eura, samo ako nešto konzumirate u restoranu.

Jedna Srpkinja se na društvenim mrežama požalila na cijene u Čanju, turističkom mjestu u Crnoj Gori, a u komentarima su se složili s viskom cijenama.

„U Medulinu, u Istri, dvije ležaljke i suncobran za 15 eura“, „Idi, na Lefkadu besplatno ako popiješ piće u baru“ „Okolina San Rema 15 eura set od dvije ležaljke i suncobrana“, „Na Cipru 6 eura...“, neki su od komentara