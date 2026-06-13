Na snimci se vidi kako vozač kamiona pretječe kolonu vozila preko pune linije u centru Novog Vinodolskog
SNIMKA DIVLJANJA Pogledajte što radi u Novom Vinodolskom! Pa ovo je za uzeti mu vozačku
Kamionom je jurio i pretjecao kolonu vozila u kojoj se nalazio i motociklist. Preko pune linije je pretjecao, ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio nevjerojatnom događaju u petak popodne u centru Novog Vinodolskog. Poslao nam je snimku neopreznog pretjecanja kojeg je snimila kamera na njegovom automobilu.
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- Prije toga se toliko približio jednom motoru i vozio iza njega da sam ga morao prepustiti da ga ne pregazi. Ovom vozaču treba trajno ukinuti vozačku dozvolu jer se radi o profesionalcu.Ovdje je svjesno ugrozio život svih sudionika u prometu. Od vozača automobila, motorista pa i pješaka jer se radi o jako uskom djelu ceste gdje se greška može skupo platiti - rekao je čitatelj.
Primorsko-goranska policija je zaprimila snimku te istražuju događaj.
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