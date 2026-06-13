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'SKORO JE UDARIO MOTORISTA'

SNIMKA DIVLJANJA Pogledajte što radi u Novom Vinodolskom! Pa ovo je za uzeti mu vozačku

Piše Veronika Miloševski,
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SNIMKA DIVLJANJA Pogledajte što radi u Novom Vinodolskom! Pa ovo je za uzeti mu vozačku
Foto: Čitatelj 24sata

Na snimci se vidi kako vozač kamiona pretječe kolonu vozila preko pune linije u centru Novog Vinodolskog

Kamionom je jurio i pretjecao kolonu vozila u kojoj se nalazio i motociklist. Preko pune linije je pretjecao, ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio nevjerojatnom događaju u petak popodne u centru Novog Vinodolskog. Poslao nam je snimku neopreznog pretjecanja kojeg je snimila kamera na njegovom automobilu.

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Kamion Novi Vinodolski VIDEO
Kamion Novi Vinodolski | Video: Čitatelj 24sata

- Prije toga se toliko približio jednom motoru i vozio iza njega da sam ga morao prepustiti da ga ne pregazi. Ovom vozaču treba trajno ukinuti vozačku dozvolu jer se radi o profesionalcu.Ovdje je svjesno ugrozio život svih sudionika u prometu. Od vozača automobila, motorista pa i pješaka jer se radi o jako uskom djelu ceste gdje se greška može skupo platiti - rekao je čitatelj.

Primorsko-goranska policija je zaprimila snimku te istražuju događaj.

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