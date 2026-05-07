Libanon: Izraelski vojnik oskvrnuo kip Djevice Marije. Gurao joj cigaretu u usta

Izraelska vojska pokrenula je istragu nakon što se na internetu proširila fotografija koja prikazuje vojnika kako skrnavi kip Djevice Marije u južnom Libanonu.

Vojska je u srijedu priopćila da incident smatra „ozbiljnim” te je obećala poduzeti mjere protiv vojnika, prenosi The Times of Israel. Medij navodi da je početna istraga pokazala kako je fotografija snimljena u većinski kršćanskom selu Debel prije nekoliko tjedana, ali je tek u srijedu objavljena na internetu.

Na fotografiji se vidi vojnik koji stavlja cigaretu u usta kipa dok istovremeno i sam puši.

Ovo je posljednji u nizu incidenata u kojima izraelski vojnici skrnave vjerska mjesta te uništavaju imovinu u južnom Libanonu.

Prošli mjesec drugi je vojnik fotografiran kako oštećuje kip Isusa u istom selu. Prema libanonskim medijima, izraelske snage su također buldožerima uništile solarne panele u Debelu koji opskrbljuju električnom energijom sustav za vodu u mjestu, kao i uništile kuće, ceste i maslinike.