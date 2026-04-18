UKLANJAO EKSPLOZIV

Libanon: Poginuo francuski vojnik. Macron krivi Hezbolah

Piše HINA,
Foto: Louisa Gouliamaki

Napad na pripadnike UNIFIL u južnom Libanonu, još trojica vojnika ranjena tijekom misije uklanjanja eksploziva

Francuski vojnik koji je bio dio međunarodnih snaga stacioniranih u južnom Libanonu ubijen je, rekao je u subotu predsjednik Emmanuel Macron, dodajući da dokazi upućuju na to da je za napad odgovorna oružana skupina Hezbolah koju podržava Iran. Tri druga vojnika ranjena su i evakuirana, rekao je Macron u objavi na X-u, pozivajući libanonsku vladu da poduzme mjere protiv počinitelja. Vojnici su bili dio Privremenih snaga UN-a u Libanonu (UNIFIL), mirovne misije na jugu zemlje. UNIFIL je u subotu osudio "namjerni napad na mirovnjake" nakon što je u pucnjavi iz lakog oružja skupine nepovezane s državom jedan mirovnjak ubijen, a trojica su ozlijeđena dok su uklanjali eksplozivna sredstva u južnom Libanonu.

Trump: 'Izraelu sam zabranio gađanje Libanona. Dosta je!'

"UNIFIL je pokrenuo istragu kako bi utvrdio okolnosti ovog tragičnog incidenta. Početna procjena ukazuje na to da je vatra došla od nedržavnih aktera (navodno Hezbolaha)", navodi se u izjavi UNIFIL-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

