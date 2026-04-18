Libanon: Poginuo francuski vojnik. Macron krivi Hezbolah

Francuski vojnik koji je bio dio međunarodnih snaga stacioniranih u južnom Libanonu ubijen je, rekao je u subotu predsjednik Emmanuel Macron, dodajući da dokazi upućuju na to da je za napad odgovorna oružana skupina Hezbolah koju podržava Iran. Tri druga vojnika ranjena su i evakuirana, rekao je Macron u objavi na X-u, pozivajući libanonsku vladu da poduzme mjere protiv počinitelja. Vojnici su bili dio Privremenih snaga UN-a u Libanonu (UNIFIL), mirovne misije na jugu zemlje. UNIFIL je u subotu osudio "namjerni napad na mirovnjake" nakon što je u pucnjavi iz lakog oružja skupine nepovezane s državom jedan mirovnjak ubijen, a trojica su ozlijeđena dok su uklanjali eksplozivna sredstva u južnom Libanonu.

"UNIFIL je pokrenuo istragu kako bi utvrdio okolnosti ovog tragičnog incidenta. Početna procjena ukazuje na to da je vatra došla od nedržavnih aktera (navodno Hezbolaha)", navodi se u izjavi UNIFIL-a.