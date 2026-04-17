Trump: 'Izraelu sam zabranio gađanje Libanona. Dosta je!'

Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da su Sjedinjene Države zabranile Izraelu daljnje bombardiranje Libanona, pritom koristeći netipično oštar ton prema dugogodišnjem američkom savezniku.

„Izrael više neće bombardirati Libanon. To im je ZABRANIO SAD. Što je previše, previše je!!!”, objavio je Trump na društvenim mrežama.

Naveo je da se bilo kakav dogovor koji Sjedinjene Države postignu s Iranom „ni na koji način” ne odnosi na Libanon, ali da će se SAD na prikladan način baviti i situacijom s Hezbolahom.

Američki predsjednik dodao je da će SAD preuzeti nuklearni materijal od Irana.

„Nikakav novac neće promijeniti vlasnika, ni u kojem obliku ni pod kojim uvjetima”.

Trumpove objave uslijedile su nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči objavio da je prolaz za sve komercijalne brodove kroz Hormuški tjesnac „proglašen potpuno otvorenim” do kraja trajanja dvotjednog primirja.

Trump je objavio i da SAD s Iranom uklanja mine iz tjesnaca.

Libanonsko ministarstvo zdravstva u međuvremenu je objavilo da je od početka izraelskih napada 2. ožujka poginulo najmanje 2294 ljudi, a ranjeno ih je 7544. Dodalo je da broj žrtava nije konačan dok se ne završi uklanjanje ruševina, izvlačenje tijela i DNK identifikacija.

Ministarstvo je navelo da je među mrtvima stotinu bolničara i zdravstvenih radnika, a da četvrtinu poginulih čine žene, djeca i medicinsko osoblje.