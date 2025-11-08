Obavijesti

Libanon: U novim napadima Izraela ubijeno dvoje ljudi, sedmero je ozlijeđeno

Piše HINA,
Foto: SHIR TOREM/REUTERS

Dvoje ljudi je ubijeno, a još sedmero ozlijeđeno u subotu u izraelskim zračnim napadima na Libanon, prenose izvori iz te zemlje

Dva napada dogodila su se u razdoblju novih ofenziva Izraela koji tvrdi da gađa ciljeve libanonskog pokreta Hezbolah. 

U jednom od napada izraelski je dron pogodio vozilo na prometnici jugoistoka Libanona, pri čemu su ubijena dvojica braće, prenosi libanonska državna novinska agencija NNA. 

Ranije u subotu izraelska bespilotna letjelica pogodila je drugo vozilo u blizini bolnice kod južnog grada Bint Džbeila, pri čemu je ozlijeđeno sedmero ljudi, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. 

Izraelska vojska još uvijek nije komentirala te napade. U četvrtak je objavila da je izvela niz napada na vojne ciljeve Hezbolaha na jugu susjedne zemlje. 

Tenzije između Izraela i Hezbolaha u proteklom razdoblju ponovno rastu usprkos krhkom primirju postignutom krajem prošlog studenog. 

Izrael uz podršku SAD-a traži potpuno razoružavanje libanonskog pokreta.

