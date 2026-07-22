Libanonski predsjednik od Trumpa zatražio potpuno povlačenje izraelskih snaga

Libanonski predsjednik Joseph Aoun poručio je u utorak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da je potpuno povlačenje izraelskih snaga s libanonskog teritorija nužno za učvršćivanje stabilnosti i omogućavanje državi da proširi svoj suverenitet. Tijekom gotovo dvosatnog sastanka u Bijeloj kući, prvog posjeta jednog libanonskog predsjednika Washingtonu u gotovo 20 godina, Aoun i Trump razgovarali su o planovima za razoružanje proiranske militantne skupine Hezbolah te o povlačenju izraelskih vojnika iz južnog Libanona.

Libanonsko predsjedništvo priopćilo je da su dvojica čelnika razgovarala i o američkoj potpori libanonskoj vojsci, obnovi zemlje, gospodarskom oporavku i američkim ulaganjima.

Aoun je nakon razgovora istaknuo „hitnu potrebu za potpunim izraelskim povlačenjem s libanonskog teritorija”, nazvavši ga „ključnim korakom za učvršćivanje stabilnosti i omogućavanje libanonskoj državi da u potpunosti ostvaruje svoj suverenitet isključivo putem vlastitih snaga”.

Trump je u Ovalnom uredu rekao da će Libanon biti „tretiran s poštovanjem kakvo zaslužuje”, ali je upozorio da postoji „problem s Hezbolahom”.

Nakon sastanka Trump je na društvenoj mreži objavio da je naložio svojoj administraciji da dopusti svim američkim zračnim prijevoznicima uspostavu izravnih letova prema Libanonu.

Razgovori su održani u trenutku kada izraelske snage i dalje kontroliraju dio južnog Libanona, dok su stotine tisuća Libanonaca raseljene nakon izraelskih napada.

Aoun je u nedjelju američkom državnom tajniku Marcu Rubiju rekao da bi Izrael trebao započeti povlačenje iz južnog Libanona u skladu sa sporazumom koji su 26. lipnja uz posredovanje SAD-a postigli Libanon i Izrael.

Sporazum predviđa razoružanje Hezbolaha, postupno povlačenje izraelskih snaga i stvaranje uvjeta za mirnije odnose između dviju zemalja.

Međutim, ostaje nejasno kako će Aoun uvjeriti ili prisiliti Hezbolah, šiitsku skupinu koju je 1982. osnovala Iranska revolucionarna garda, da se odrekne svog oružja.