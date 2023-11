Lički policajac osumnjičen za silovanje skupljao je dječju pornografiju godinu dana?!

Policajca (36) iz Gospića, kojega se sumnjiči da je s kolegom (50) krajem kolovoza silovao Zagrepčanku (32), kao i da je posjedovao dječju pornografiju na mobitelu, vratili su u istražni zatvor početkom tjedna.

Kako su nam odgovorili sa Županijskog suda u Karlovcu, Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću protiv njega je podiglo optužnicu zbog kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju. Predložili su Općinskom sudu u Gospiću da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

- Optužno vijeće Općinskog suda u Gospiću je taj prijedlog djelomično prihvatilo time da su okrivljeniku određene mjere opreza i to obavezno javljanje u policijsku postaju jednom tjedno i zabrana pristupa internetu. Žalbeno vijeće ovog suda prihvatilo je žalbu Odo Gospić i odredilo okrivljeniku istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela - kazali su s karlovačkog suda.

Naime, razlozi kojima se vodilo žalbeno vijeće činjenica je da je protiv njega policajca postalo pravomoćno rješenje o provođenju istrage zbog silovanja, koje je srodno kazneno djelo onome iskorištavanja djece za pornografiju. Također, tereti ga se da je u periodu od preko godine dana na svom mobilnom uređaju prikupljao veći broj fotografija dječje pornografije. Tu optužnicu sud tek treba potvrditi.

- Te okolnosti u zbroju upućuju na mogućnost ponavljanja ove vrste djela, pri čemu vijeće smatra da izricanje navedenih mjera opreza ne bi u dovoljnoj mjeri moglo djelovati preventivno - kažu sa Županijskog suda u Karlovcu.

Odvjetnica 36-godišnjeg policajca kazala je da je njezin klijent odveden u istražni zatvor povodom žalbe Općinskog državnog odvjetništva.

- Mi u svakom slučaju ne podržavamo odluku jer nema valjanog razloga za to, s obzirom na činjenicu da su bile izrečene mjere opreza i poštivao ih je. U ovom slučaju mjere su bile dostatne i poštovao ih je. Prošlo je više od 60 dana i nije kršio odluku suda - kazala je njegova odvjetnica.

Zbog ove odluke suda požalio se i otac policajca.

- Nije mi jasno da je moj sin kojeg terete za kazneno djelo zatvoren i to 60 dana nakon puštanja iz pritvora. On je obiteljski čovjek iza kojeg ja stojim i znam da nije počinio. Nisam se htio javljati jer vjerujem u pravosuđe. Sve je išlo protiv njega. Nitko nije imao ni malo saslušati drugu stranu, kako se dogodilo i što je bilo. Čovjeka koji je nakon 60 dana vraćen u pritvor, šokiran sam kao roditelj - rekao je medijima otac policajca.

Podsjetimo, nakon što smo krajem rujna prvi objavili da su u telefonu jednog od policajaca osumnjičenih za silovanje u Gospiću, 36-godišnjaka, istražitelji pronašli te izuzeli poveći broj videozapisa i fotografija pedofilskog sadržaja, o svemu se oglasila i PU ličko-senjska. Kazali su da su njihovi policijski službenici dovršili kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju.

Sumnjiče ga da je na mobilnom telefonu posjedovao eksplicitni sadržaj. Podaci su pronađeni u izvršenoj pretrazi mobilnog telefona, a koji mu je oduzet tijekom kriminalističkog istraživanja za drugo kazneno djelo. Tad smo neslužbeno doznali da je s njegova mobitela izuzeto najmanje 15 videozapisa i 60-ak fotografija djece u seksualno eksplicitnom ponašanju s odraslima, odnosno spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Kako smo već pisali, policajac se, sa starijim, 50-godišnjim kolegom, nalazio u istražnom zatvoru zbog sumnje u silovanje 32-godišnjakinje krajem kolovoza. Budući da im je istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i žrtvu, nakon što su svi ispitani, obojicu su pustili na slobodu. No, dok su se nalazili u istražnom zatvoru policajci su obavljali pretrage, a tijekom pretrage 36-godišnjakova mobitela pronašli su dječju pornografiju te ga kazneno prijavili za još jedno kazneno djelo. On je tada ostao na slobodi, no sad je ponovno iza rešetaka.