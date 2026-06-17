Lideri G7 ujedinjen oko Ukrajine

Čelnici skupine G7 u srijedu su rekli da su ujedinjeni u potpori Ukrajini, uključujući njezinom teritorijalnom integritetu i složili su se ojačati sankcije Rusiji, u izjavi koja koja naglašava sve veću pregovaračku snagu Kijeva u nastojanjima da pokrene mirovne pregovore s Moskvom. Jedinstvo u prihvaćanju zajedničke izjave sa samita koji traje od 15. do 17. lipnja u francuskom mjestu Evian-les-Bains na Ženevskom jezeru je značajno, pogotovo u svjetlu činjenice da je administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa u pojedinim trenucima bilo teško pridobiti, osobito kada je riječ o osjetljivom pitanju okončanja rata u Ukrajini. Izjava je objavljena nakon što je Trump nazvao "vrlo dobrim" sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i drugim čelnicima G7 u utorak, nakon čega se pojavio optimizam vezan uz moguće postizanje mirovnog sporazuma. Zelenskij je kazao da bi se ponovno s Trumpom mogao sastati u srijedu. To ujedno odražava i jačanje pozicije Ukrajine nakon uspješnih napada dronovima koji su oslabili rusku pregovaračku poziciju.

Čelnici skupine G7 također su pozdravili preliminarni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana – koji je Trump potpisao uoči samita – te poručili da su spremni pridonijeti njegovoj provedbi.

Dodali su kako će uložiti napore u diverzifikaciju opskrbnih pravaca energentima kako bi se smanjila ovisnost o Hormuškom tjesnacu te povećale zalihe energije.

U srijedu će, u sklopu središnje teme francuskog predsjedanja G7 samitom, čelnici posvetiti pozornost kritičnim mineralima i globalnim gospodarskim neravnotežama.

Francuska želi da se partneri slože oko izjave o kritičnim mineralima koja bi uključila mjere kojima bi Zapad smanjio svoju ovisnost o Kini te zaštitu ulagača od protumjera i damping praksi, rekli su diplomati.

„Pregovaramo o tekstovima koji su značajni u području kritičnih minerala i, posljedično, ekonomske suverenosti“, rekao je dužnosnik francuskog predsjedništva uoči samita.

Sjedinjene Američke Države su početkom 2026. predložile trgovinski blok za kritične minerale. Međutim, zemlje se razilaze oko toga kako bi taj blok trebao funkcionirati, posebno u kontekstu politike „Amerika na prvom mjestu” Bijele kuće.

Što se tiče globalnih neravnoteža, čelnici skupine G7 također će raspravljati o rebalansiranju globalne trgovine i suočavanju s „predatorskom konkurencijom”, ponajprije iz Kine. Francuska situaciju opisuje ovako: Kina previše proizvodi, Sjedinjene Države previše troše, a Europljani premalo ulažu.

U Europi raste zabrinutost zbog rekordnog kineskog trgovinskog suficita. EU je prošle godine zabilježila najveći trgovinski deficit s Kinom u povijesti, veći od 360 milijardi eura.

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron pokušao je uoči samita otvoriti prostor za suradnju s Kinom u posljednjem pokušaju diplomatskog angažmana.

Peking odbacuje optužbe Europske unije o nepoštenim subvencijama te je više puta zaprijetio „snažnim” protumjerama na prijedloge EU-a o politici „Kupujmo europsko” i revidiranim pravilima tehnološkog suvereniteta.

Čelnici Europske unije zasebno će u četvrtak na samitu u Bruxellesu raspravljati o strožem i sustavnijem korištenju trgovinskih zaštitnih mjera protiv rastućeg uvoza iz Kine.

Čelnici G7 na radnom ručku u srijedu trebali bi razgovarati i o umjetnoj inteligenciji, a očekuje se sudjelovanje utemeljitelja OpenAI Sama Altmana i izvršnog direktora Anthropica Darija Amodeija.