Liječnica iz Vrapča bila u vezi s pacijentom. Psihijatar to htio prekinuti pa dobio horor poruku

Prava se drama odvijala u veljači 2024. na Klinici za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, a sve je završilo na sudu. Dugogodišnji pacijent poslao je neprimjerenu poruku dr. Ivanu Ćeliću, predstojniku Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju PB Vrapče. Razlog tomu bilo je protivljenje njegovoj emotivnoj vezi s doktoricom s Klinike. Doktor mu je također rekao da napusti ustanovu. Ljuti Puljanin (43) je 2. veljače oko podneva poslao doktoru glasovnu poruku:

'Ovako doktore, sad ćemo s Vi prijeći na Ti. Jako si me razočarao kao vjernik, kao čovjek, kao doktor. Doktorica je moja žena, točka. Nisi ti sa mnom ovce čuvao, nisam čoban i ako ni to nije grijeh, grijeh je samo biti lopov i kriminalac kao neki. Ja to nisam i ti dragi zastupniče i doktore razočarao si me kao čovjek i kao doktor. I dalje to činiš, ne znam koje su ti pobude, ali ja ću ti rasturit zablude. Još jednom mi spomeni policiju, tebi će trebati doktor - jesi me razumio? Doktorica je moja žena i točka. O mojim ženama si nitko neće dopustiti neke stvari pa ni ti. Sada ti shvati ovo kao prijetnju, ja se ne prijetim. Ja kažem lijepo, kulturno i ljubazno. Ajde me ne poslušaj pa ćeš vidjeti... Uživaj mi, nemoj bit tužan.'

Puljanin je poručio dr. Ćeliću i preko dvoje djelatnika bolnice da će se s njim obračunati. Te su riječi i ponašanje kod doktora izazvale osjećaj straha za vlastiti život. Općinski kazneni sud u Zagrebu podigao je optužnicu protiv ugostitelja iz Pule jer je doktoru prijetio da će ga teško tjelesno ozlijediti.

Doktor Ivan Ćelić | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predlaže se da sud Puljanina proglasi krivim i da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, s time da se, izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo. Također je predloženo da sud okrivljeniku izrekne sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja izvan zatvorskog sustava uz nadzor nadležnog tijela za probaciju. Također mu se produljuju mjere opreza.

'Nisu vidjeli problem u ljubavnoj vezi'

U obrani, Puljanin je naveo da je doista dr. Ivanu Ćeliću poslao spornu glasovnu poruku i da je doista ispred dvoje djelatnika rekao da će se obračunati s njim, međutim, krivo je shvaćen. Pojašnjava da je on mislio da će se obračunati s doktorom pravno, a ne fizički. Isto tako u glasovnoj poruci, kada je rekao da će mu trebati doktor, mislio je da će mu trebati psihijatar, a ne neki drugi doktor, jer je mislio da će poludjeti kao i on, piše u optužnici.

- Sve sam ovo napravio u afektu i jako mi je žao. Doktor Ivan Ćelić je moj prijatelj, pomaže mi od 2012. i loše se osjećam što sam ovo napravio - rekao je pacijent. Dodao je da mu nikada ne bi napravio ništa nažao i da ga više neće kontaktirati, a niti odlaziti u Kliniku jer se prijavio u drugu bolnicu na liječenje.

Psihijatar Ivan Ćelić otkriva da se dotični na njegovu odjelu liječi od 2012. te da je krajem 2023. primijetio da su jedna doktorica s Odjela i taj pacijent u vezi. Razgovarao je s njima oboje, ali oni u tom odnosu, tvrdi, nisu vidjeli nikakav problem.

- Razgovarao sam s doktoricom u više navrata i napomenuo joj da je sudjelovala u terapijskom procesu dok je on bio bolnički pacijent. Ona mi je potvrdila da su u vezi bili oko tri mjeseca. Rekao sam joj da radi nastale situacije ona više ne može biti njegova liječnica, niti se on može više liječiti na našem Odjelu. Pokušao sam joj objasniti i da je takav odnos neprofesionalan, neetičan i da nije dobar ni za nju ni za pacijenta - objasnio je Ćelić. Prisjetio se da mu je doktorica jednom prilikom rekla da joj je taj pacijent došao na vrata kuće i da su joj se ukućani prepali, ali i da se unatoč tome svejedno nastavila s njim viđati.

Doktor Ivan Ćelić | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Pacijentu je, dodao je, ponudio drugu zdravstvenu ustanovu za liječenje s obzirom na to da mu je potrebna stalna liječnička skrb. Ali, kako mu se potom, u međuvremenu, zdravstveno stanje pogoršalo, radi čega je smješten u drugu psihijatrijsku ustanovu, od tada, pak, osumnjičeni pacijent govori, kaže psihijatar, da je 'postao doktoričin muž, da je povezan s tajnim službama te da ga se prati i da će sve to nekako riješiti preko svojih kanala'.

Doktor zvao policiju da mu pomognu

- Nakon toga, bivši mi je pacijent počeo slati poruke na mobitel te pisao o doktorici kao svojoj ženi i da se ne miješam u njihov odnos. Čak je 1. veljače u 6:40 sati došao s psom u krug bolnice ispred zgrade našeg Odjela. O tome me obavijestila sestra, a i on sam mi je poslao svoju lokaciju preko WhatsAppa gdje se nalazi. Nazvao sam ga i zamolio da ode. Razgovor je bio pristojan i poslušao me. Da bi sutradan oko 11 sati ponovno došao u krug bolnice i prenio poruke preko sestre jednog pacijenta. Tri puta sam ga zamolio da napusti Odjel i spomenuo mu policiju. Ja sam potom otišao u svoju kancelariju, a on je krenuo prema ordinaciji doktorice s kojom je bio u vezi. To mi je rekla kolegica pa sam i ja otišao do te ordinacije, pokucao i pozvao doktoricu van, a on je otišao s Odjela, ali je ostao u krugu bolnice. I tada je on rekao terapeutima s drugog Odjela da će se sa mnom obračunati, a u 12:27 sati sam zaprimio njegovu dugu glasovnu poruku - rekao je doktor Ćelić koji se potom obratio policiji za pomoć.

Jedna od djelatnica bolnice rekla je da je taj pacijent psihički bolesna osoba, ali da kod njega nije do tada primjećivala znakove agresivnosti.

- Nije sklon laganju, ali puno priča o svemu i svačemu. Pa je tako rekao i da mu je jedna doktorica žena i da je s njom u vezi. A tog sam ga 2. veljače srela u hodniku Odjela. Kazao je da ga je doktor Ćelić izbacio i rekao mu zvati policiju. Bio je uzrujan te je povišenim tonom govorio kako će nešto spojiti na kisik i dići u zrak, ali nisam shvatila što je točno mislio. Moj kolega mi je, pak, taj dan rekao da ga je taj čovjek ometao u radu dok je bio s drugim pacijentima te ga je žicao cigarete i govorio da mu je doktorica žena - kazala je djelatnica PB Vrapče koja je o svemu odmah obavijestila Ćelića.

Po nalazu i mišljenju vještaka psihijatra, na sudu su zaključili da će predložena kazna djelovati na način da okrivljenik uskladi svoje ponašanje s društvenim i zakonskim normama. Jednako tako, predložena sigurnosna mjera prikladna je za otklanjanje okolnosti koje omogućavaju i poticajno djeluju na počinjenje novog kaznenog djela.