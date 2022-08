Liječnica: Nisam Matijaniću rekla da se ne cijepi. Po meni je morao biti hospitaliziran

Jedna od prozvanih u slučaju preminulog novinara Vladimira Matijanića je i prof. emer. dr. sc. Dušanka Martinović Kaliterna, specijalistica interne medicine, reumatologinja i klinička imunologinja, koja je u bolnici umirovljena, ali je i dalje u kraćem obimu zaposlena pri Domu zdravlja Split, ambulanta Hvar, a povremeno ima konzultacije u privatnoj ordinaciji. Tamo joj se početkom prošle godine obratio za pomoć i drugo mišljenje i Vladimir Matijanić.

Martinović Kaliterna odlučila je progovoriti za Slobodnu Dalmaciju.

Na pitanje je li Matijaniću savjetovali da se ne cijepi protiv korone kaže:

- Nisam! S obzirom na povišene vrijednosti mišićnih enzima te visok titar autoprotutijela, preporučila sam mu da cijepljenje prolongiramo za tri do četiri tjedna od početka uzimanja blage i, kako mi je tada izgledalo, njemu prihvatljive imunosupresivne terapije, sve u cilju izbjegavanja ozbiljnijih nuspojava cjepiva. Upozorila sam ga da i tada može imati povišenu temperaturu i bol u mišićima te da se u tom slučaju javi svom obiteljskom liječniku ili meni. Dala sam mu i svoj privatni e-mail. U mojoj, kao i u dokumentaciji njegove liječnice, stoji napomena o prolongiranju, odnosno odgodi cijepljenja, a nikako i nigdje ne stoji niti može stajati da sam mu savjetovala necijepljenje. Uglavnom. Tada sam mu kazala da dođe na kontrolu za dva do tri mjeseca, očekujući da će tijekom toga vremena uzimati terapiju i cijepiti se, a po potrebi me, naravno, može kontaktirati mailom ili telefonski - rekla je Martinović Kaliterna.



Na pitanje je po njoj Matijanić morao biti hospitaliziran, kaže:

- Mislim da jest. Mislim da je morao biti hospitaliziran. Ne kažem da bi mu život bio spašen, ali bi imao više izgleda... A Hitna pomoć... Ni vi, ni javnost, ali ni mi liječnici nismo trenutno zadovoljni organizacijom našeg zdravstvenog sustava, koja je dodatno narušena COVID pandemijom. Smeta mi što nema postupnika za liječenje COVID bolesnika koji bi bio dostupan svim liječnicima Hitne i obiteljske medicine a koji bi se trebao evaluirati svakih nekoliko mjeseci, sukladno novim spoznajama o ovoj bolesti i gdje bi trebao biti naznačen tretman bolesnika s autoimunim bolestima.



Na pitanje što bi trebalo napraviti ako nekome pozli onako kako je pozlilo Vladi, a Hitna ga neće odvesti u bolnicu, kaže:

- Inzistirajte! Vi znadete bolesti svoga muža, upoznajte liječnika Hitne pomoći s njegovim nalazima. Vi sigurno imate i broj telefona obiteljske liječnice. Zovite je! Vi sigurno imate auto, ili vaši prijatelji imaju auto... Vozite ga u bolnicu! Uzmite taksi i vozite ga u bolnicu. Ne budite agresivni, ali - inzistirajte!

