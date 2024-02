Liječnici slave, ali građanima smeta jedna stvar: 'Svi trebamo nešto, a ako ne trebaš, nazovi'

Medicina je poziv, a ne posao kaže Tea Friščić specijalistica kardiologije u KB-u Sveti Duh, prenosi Net.hr.

- Moja mama je obiteljski liječnik i tijekom mog odrastanja ja sam stalno gledala mamu kako je doktorica. Meni je to jednostavno bila jedina opcija. Ja sam htjela biti kao mama, pa sam postala doktorica - kaže.

Današnja puna čekaonica pokazuje da su tu zbog pacijenata.

- Prizori osobito ponedjeljkom, ali i svakim drugim radnim danom su ovakvi kakvi ih zatičete. Posao kojim se bavim intervencijska kardiologija je izuzetno stresan posao. Bilo je puno noći i dežurstava u kojima se trebalo donositi prave odluke u pravo vrijeme i to vrlo brzo - kaže Edvard Galić predstojnik je Klinike za unutarnje bolesti KB Sveti Duh.

U Hrvatskoj je trenutačno gotovo 16.500 liječnika. Više od pola je žena. Prosječna dob je 46 godina. Bili su spremni i na štrajk u borbi za bolje uvjete. Kažu - Uredba je korak u dobrom smjeru, ali posla ima još.

- Uvijek kad imate tako jedan širok raspon različitih zanimanja i razina u pojedinim zanimanjima, ne mogu nikad biti svi zadovoljni. Ono što je nama bitno je da smo dobili puno više pohvala, nego što je bilo kritika - ističe Renata Čulinović - Čaić predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata.

Na njihov dan resorni ministar je istaknuo povijesno veliko ulaganje.

- Tko je rekao da sam ja zadovoljan? Ima još puno područja koje moramo unaprijediti. To je naš zajednički posao. To je naša obveza. Veseli me što sam dio administracije koja je utemeljila reformu – sveobuhvatnu reformu zdravstvenog sustava - kaže ministar zdravstva Vili Beroš na pitanje jesu li liječnici zadovoljni.

Iako se u prosjeku čeka 135 dana, pacijente liste čekanja još najviše bole.

- Preko HZZO-a mogla bih na color dopler vena 2027. godine. Ta lista čekanja, ne znam iz kojeg razloga ljudi se ne otkazuju. Svi trebamo nešto, a ako već ne trebaš, nazovi telefonom i otkaži - kazala je Vesna Brezovac iz Zagreba.

- Moja priča je teški infarkt. Spasila me je brzina. Od trenutka infarkta sam bio za pola sata na stolu kod prof. Galića. Donio je brzu odluku i spasili me - kaže Zagrepčanin Filip Vladić.

Koliko god radili - neki prizori im se posebno urežu u sjećanje.

- Imali smo mlade trudnice koje su vrlo rano završavale na respiratoru. To je bilo izuzetno traumatično razdoblje, morali smo dovršavati te trudnoće u ranom periodu. Za nas je taj period bio stresan i specifičan - naglašava predstojnik Galić.

- Vrlo često mi moramo sami sebe zaboraviti, jer mi u svakom trenu moramo dati 100 % za pacijente. Jesmo li bolesni, umorni, loše raspoloženi. Mi smo ovdje za naše pacijente uvijek - zaključuje Tea Friščić.

Prošle godine - najviše ih je otišlo iz Hrvatske. Trenutno nas liječi 2500 doktora starijih od 60, a njih 629 radi u mirovini.