PRAVILNIK O DOPUNSKOM RADU PLUS+

Liječnicima stroži uvjeti za rad i u privatnim klinikama. Istražili smo kako je u drugim zemljama

Piše Martina Pauček Šljivak,
Pravilnik je dovršen, a iako je trebao biti objavljen ljetos, još uvijek nije. Iz Ministarstva zdravstva rekli su nam da ga "pravno usklađuju"

Ministarstvo zdravstva još je u srpnju najavilo da će na e-savjetovanje pustiti novi Pravilnik o dopunskom radu liječnika, no to se još uvijek nije dogodilo. Kako su odgovorili za 24sata, pravilnik je dovršen, a trenutačno je u završnoj fazi pravnog usklađivanja.

