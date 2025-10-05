Pravilnik je dovršen, a iako je trebao biti objavljen ljetos, još uvijek nije. Iz Ministarstva zdravstva rekli su nam da ga "pravno usklađuju"
PRAVILNIK O DOPUNSKOM RADU PLUS+
Liječnicima stroži uvjeti za rad i u privatnim klinikama. Istražili smo kako je u drugim zemljama
Čitanje članka: 8 min
Ministarstvo zdravstva još je u srpnju najavilo da će na e-savjetovanje pustiti novi Pravilnik o dopunskom radu liječnika, no to se još uvijek nije dogodilo. Kako su odgovorili za 24sata, pravilnik je dovršen, a trenutačno je u završnoj fazi pravnog usklađivanja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku