Liječnicu (36) hitne medicine u Hrvatskoj snimili kako šmrče kokain? Čeka je testiranje

Protiv liječnice (36) iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije pokrenuta je istraga nakon što su se pojavile fotografije na kojima navodno šmrče kokain. Njezini nadređeni potvrdili su kako su primili prijavu te kako će liječnicu uputiti na izvanredni liječnički pregled, objavili su iz emisije Provjereno, prenosi Dnevnik.hr. Navedena informacija još nije službeno potvrđena.

Fotografije liječnice na kojima se vidi kako konzumira kokain emisija Provjereno dobila je početkom veljače, a nedugo nakon toga prijavu su zaprimili i njezini nadređeni u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Novinari su je pokušali kontaktirati, no liječnica je tada zatražila godišnji odmor te još uvijek nije pristupila testiranju kod specijalistice medicine rada.

- Ona je trenutačno na dvotjednom godišnjem odmoru, no po povratku, prije nego što ponovno počne raditi, bit će upućena na izvanredni liječnički pregled - rekao je Davorin Gajnik, ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu. Dodao je također kako bi se pregledom trebala utvrditi njezina radna sposobnost.

Istaknuo je i kako ranije nije imao informaciju o korištenju opijata te kako se na poslu nije činilo da liječnica radi pod utjecajem. Spomenute fotografije, kako je napomenuo, nastale su u privatnom okruženju.