Liječnik (56) se utopio kod Zadra, objavili strašne detalje

Zadarska policija u suradnji s DORH-om dovršila je očevid u uvali kod Malog Iža nakon smrti 56-godišnjeg muškarca. Kako piše Zadarski list, poginuo je liječnik Tomislav Sorić, dugogodišnji voditelj Odjela za urologiju Opće bolnice Zadar.

- Provedenim dokaznim radnjama, očevidom i obdukcijom nad tijelom preminulog muškarca utvrđeno je da se radi o nesretnom događaju u kojem je 56-godišnjak smrtno stradao uslijed utapanja nakon zadobivenih ozljeda od propelera pogonskog motora plovila s kojeg je 56-godišnjak prethodno skočio u more - navela je policija.

Policija je dojavu o nesreći dobila u ponedjeljak oko 16 sati. Prema prijavi, 56-godišnjak je skočio s broda u more, ali nakon toga nije izronio.

Tijelo muškarca pronađeno je u 16.15 sati kako pluta u istoj uvali u moru.