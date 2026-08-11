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TRAGEDIJA

Liječnik (56) se utopio kod Zadra, objavili strašne detalje

Piše Ivan Štengl,
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Liječnik (56) se utopio kod Zadra, objavili strašne detalje
Foto: Sasa Miljevic
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Policija je dojavu o nesreći dobila u ponedjeljak oko 16 sati. Prema prijavi, 56-godišnjak je skočio s broda u more, ali nakon toga nije izronio

Zadarska policija u suradnji s DORH-om dovršila je očevid u uvali kod Malog Iža nakon smrti 56-godišnjeg muškarca. Kako piše Zadarski list, poginuo je liječnik  Tomislav Sorić, dugogodišnji voditelj Odjela za urologiju Opće bolnice Zadar.

- Provedenim dokaznim radnjama, očevidom i obdukcijom nad tijelom preminulog muškarca utvrđeno je da se radi o nesretnom događaju u kojem je 56-godišnjak smrtno stradao uslijed utapanja nakon zadobivenih ozljeda od propelera pogonskog motora plovila s kojeg je 56-godišnjak prethodno skočio u more - navela je policija.

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Policija je dojavu o nesreći dobila u ponedjeljak oko 16 sati. Prema prijavi, 56-godišnjak je skočio s broda u more, ali nakon toga nije izronio.

Tijelo muškarca pronađeno je u 16.15 sati kako pluta u istoj uvali u moru.

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Komentari 10
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