Liječnik o povratku Beroša: 7 godina bez kontakta sa strukom i pacijentom. To je vrlo hrabro!

Leonardo Bressan, liječnik obiteljske medicine iz Rijeke, za N1 je komentirao povratak bivšeg ministra Vilija Beroša na mjesto neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice. Bressan je prvo odgovorio zna li tko su bili članovi povjerenstva.

- Ne znamo tko su bili članovi. Meni osobno, a i kao profesionalcu, ne bi trebalo biti niti bitno ako nisu izloženi nekakvom pritisku ili očekivanjima sa svih strana o takvom izboru ili neizboru. Meni je žao zbog velikog upitnika nad cijelim tijekom izbora i zaposlenja novog neurokirurga u bolnici, u trenutku kada se paralelno dešava ili je tek započela, jedna dosta dugačka sudska trakavica.

O moralu, to je osobna kategorija, i prepuštam svakome od nas da stane i razmisli o svojim djelima. Ova cijela priča samo pokazuje da se naš pravosudni sustav kao i zakonodavni okviri ne mogu zvati ispravnim, kvalitetnim niti zdravim - kaže Bressan.

Bressan je komentirao i koliko je u medicini teško vratiti se na posao nakon višegodišnje pauze.

- Ja moram reći da je vrlo hrabar potez vratiti se na tako zahtjevno radno mjesto (neurokirurg, op.a.) jer su za to mjesto potrebne određene vještine koje treba stalno peglati kroz svakodnevni rad. Biti sedam godina bez kontakta, kako s pacijentom tako i sa strukom, danas je to u medicini dugo razdoblje. To sve treba nadoknaditi i ne znam kako u tim godina čovjek može, nakon tako dugog prekida, uspješno i kvalitetno nastaviti gdje je stao - zaključio je Bressan.

