ZABILJEŽILI PREKRŠAJE

Lijepa vijest iz MUP-a: Vikend prošao bez poginulih u prometu

Lijepa vijest iz MUP-a: Vikend prošao bez poginulih u prometu
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Proteklog vikenda na hrvatskim cestama nije bilo poginulih osoba, a policija je zabilježila 5748 prekršaja od kojih se skoro trećina odnosi na prebrzu vožnju, priopćilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije

Od najtežih prekršaja policija je, pored 1972 slučaja prebrze vožnje, zabilježila 780 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 460 vožnji pod utjecajem alkohola te 360 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Ravnateljstvo policije ističe da je najveća prekoračena brzina od 238 kilometara na sat izmjerena na području Policijske uprave zadarske dok je na području Policijske uprave karlovačke izmjerena najveća koncentracija alkohola od 3,2 promila.

Uz to, policija je tijekom vikenda zaustavila i 25 ponavljača najtežih prekršaja koji su počinili isto toliko novih prekršaja. Iz tog razloga osam vozača je zadržano u posebnim prostorijama, a protiv 17 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.

