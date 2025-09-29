Lijepa vijest iz MUP-a: Vikend prošao bez poginulih u prometu

Od najtežih prekršaja policija je, pored 1972 slučaja prebrze vožnje, zabilježila 780 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 460 vožnji pod utjecajem alkohola te 360 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Ravnateljstvo policije ističe da je najveća prekoračena brzina od 238 kilometara na sat izmjerena na području Policijske uprave zadarske dok je na području Policijske uprave karlovačke izmjerena najveća koncentracija alkohola od 3,2 promila.

Uz to, policija je tijekom vikenda zaustavila i 25 ponavljača najtežih prekršaja koji su počinili isto toliko novih prekršaja. Iz tog razloga osam vozača je zadržano u posebnim prostorijama, a protiv 17 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.