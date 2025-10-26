Obavijesti

News

Komentari 0
STIŽE NOVI RAT?

Lindsey Graham: Maduro je uskoro bivši. SAD ide u rat protiv Kolumbije i Venezuele?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Lindsey Graham: Maduro je uskoro bivši. SAD ide u rat protiv Kolumbije i Venezuele?
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Graham je za CBS News u emisiji „Face the Nation“ rekao da misli kako je Trump odlučio da je „vrijeme da“ venezuelanski lider Nicolás Maduro „ode“, nazivajući kopnene udare „realnom mogućnošću“

Senator Lindsey Graham smatra da će udari administracije u vodama oko Venezuele prerasti i na kopnene ciljeve, rekao je u nedjelju u intervjuu, dodajući da će predsjednik Trump izvijestiti zakonodavce o „potencijalnim budućim vojnim operacijama protiv Venezuele i Kolumbije“.

Graham je za CBS News u emisiji „Face the Nation“ rekao da misli kako je Trump odlučio da je „vrijeme da“ venezuelanski lider Nicolás Maduro „ode“, nazivajući kopnene udare „realnom mogućnošću“. 

Trump je prošlog tjedna rekao da bi njegova administracija „vjerojatno ponovno otišla u Kongres i objasnila točno što radimo“ prije pokretanja kopnenih udara, ali je dodao: „ne moramo to učiniti.“ Graham nije isključio niti potvrdio ideju o postavljanju trupa na tlo u Latinskoj Americi, rekavši: „Pustit ću predsjednika da o tome govori.“

STIŽE NOVI RAT? Trump najavio bombardiranje Venezuele. Maduro se hvali Iglom koju je Hrvatska imala
Trump najavio bombardiranje Venezuele. Maduro se hvali Iglom koju je Hrvatska imala

Međutim, Graham rekao je da će vojska „ubiti ljude koji žele otrovati Ameriku.“ Dok Trump ima strastvenog podržavatelja u Grahama, drugi republikanski zakonodavci dovode u pitanje njegovu ovlast za provođenje udara i ograničene dokaze koje je administracija objavila o svojoj militariziranoj borbi protiv droga.

Senator Rand Paul je za „Fox News Sunday“ rekao da „nije pozvan ni na kakvo izvješćivanje“ — ali je dodao: „izvješćivanje nije dovoljno da nadvlada Ustav.“ Nastavio je: „Nismo dobili nikakve dokaze. Dakle, u ovom trenutku to bih nazvao izvan-sudskim ubojstvima.“

Paulov kolega s druge strane političkog spektra, senator Ruben Gallego , nazvao je udare „sankcioniranim ubojstvom“ u emisiji NBC-a „Meet the Press“ u nedjelju. Graham je odbacio Gallegove komentare, rekavši da vojska izvršava „zakonite naredbe.“

30 mrtvih

Otkada je Trump započeo implementirati antinarkotičku politiku u Karibima koja uključuje napade na krijumčare droge, poginulo je 30 ljudi, a odnosi s Venezuelom i Kolumbijom su ispod nule.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...
USKORO SVI SVETI

FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku
STRAVA

Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku

Kako pišu slovenski mediji, riječ je o romskoj skupini koja već neko vrijeme radi probleme
Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'
VELIKO SRCE KURILOVCA

Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'

Ivan Šćepina (19) prošle je godine igrao nogomet s prijateljem. Lopta im je otišla na krov. Pao je i pretrpio tešku ozljedu glave. Prošao je i tešku operaciju. No nikada nije odustao. S pjesmom u srcu ide dalje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025