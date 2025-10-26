Lindsey Graham: Maduro je uskoro bivši. SAD ide u rat protiv Kolumbije i Venezuele?

Senator Lindsey Graham smatra da će udari administracije u vodama oko Venezuele prerasti i na kopnene ciljeve, rekao je u nedjelju u intervjuu, dodajući da će predsjednik Trump izvijestiti zakonodavce o „potencijalnim budućim vojnim operacijama protiv Venezuele i Kolumbije“.

Graham je za CBS News u emisiji „Face the Nation“ rekao da misli kako je Trump odlučio da je „vrijeme da“ venezuelanski lider Nicolás Maduro „ode“, nazivajući kopnene udare „realnom mogućnošću“.

Trump je prošlog tjedna rekao da bi njegova administracija „vjerojatno ponovno otišla u Kongres i objasnila točno što radimo“ prije pokretanja kopnenih udara, ali je dodao: „ne moramo to učiniti.“ Graham nije isključio niti potvrdio ideju o postavljanju trupa na tlo u Latinskoj Americi, rekavši: „Pustit ću predsjednika da o tome govori.“

Međutim, Graham rekao je da će vojska „ubiti ljude koji žele otrovati Ameriku.“ Dok Trump ima strastvenog podržavatelja u Grahama, drugi republikanski zakonodavci dovode u pitanje njegovu ovlast za provođenje udara i ograničene dokaze koje je administracija objavila o svojoj militariziranoj borbi protiv droga.

Senator Rand Paul je za „Fox News Sunday“ rekao da „nije pozvan ni na kakvo izvješćivanje“ — ali je dodao: „izvješćivanje nije dovoljno da nadvlada Ustav.“ Nastavio je: „Nismo dobili nikakve dokaze. Dakle, u ovom trenutku to bih nazvao izvan-sudskim ubojstvima.“

Paulov kolega s druge strane političkog spektra, senator Ruben Gallego , nazvao je udare „sankcioniranim ubojstvom“ u emisiji NBC-a „Meet the Press“ u nedjelju. Graham je odbacio Gallegove komentare, rekavši da vojska izvršava „zakonite naredbe.“

30 mrtvih

Otkada je Trump započeo implementirati antinarkotičku politiku u Karibima koja uključuje napade na krijumčare droge, poginulo je 30 ljudi, a odnosi s Venezuelom i Kolumbijom su ispod nule.