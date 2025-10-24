Obavijesti

STIŽE NOVI RAT?

Trump najavio bombardiranje Venezuele. Maduro se hvali Iglom koju je Hrvatska imala

Trump najavio bombardiranje Venezuele. Maduro se hvali Iglom koju je Hrvatska imala
Foto: Reuters/Canva

Trump je rekao da će prvo obavijestiti Kongres prije početka bilo kakvih operacija „na kopnu“, ali je tvrdio da plan neće naići na protivljenje zastupnika

Predsjednik Donald Trump u četvrtak je inzistirao da može nastaviti izvoditi udare protiv navodnih krijumčara droge u inozemstvu bez prethodne službene deklaracije rata od Kongresa.

 - Neću nužno tražiti deklaraciju rata. Mislim da ćemo ih jednostavno ubijati, one koji dovode drogu u našu zemlju. U redu? Ubit ćemo ih, znate, bit će mrtvi - rekao je Trump.

U.S. President Donald Trump makes an announcement at the White House in Washington
Foto: Jonathan Ernst

Trumpovo odbacivanje formalnosti uslijedilo je dok je govorio da bi njegova administracija uskoro mogla početi ciljati one koje smatra članovima kartela u zemljama poput Venezuele, uz nastavak udara na navodne brodove s drogom na međunarodnim vodama. Predsjednik je rekao da će prvo obavijestiti Kongres prije početka bilo kakvih operacija „na kopnu“, ali je tvrdio da plan neće naići na protivljenje zastupnika.

MONROEVA DOKTRINA Trump najavio slanje CIA-e u Venezuelu. Tajna služba dobila poseban ured za Madura
Trump najavio slanje CIA-e u Venezuelu. Tajna služba dobila poseban ured za Madura

3000 kilometara južnije, Maduro se ne da zastrašiti i nastavlja žestoku anti-američku retoriku. Rekao je da Venezuela ima 5000 ruskih protuzračnih sustava Igla na ključnim pozicijama diljem države. 

 - Svaka vojna sila na svijetu zna moć Igla-S, a mi ih imamo najmanje 5000“, rekao je Maduro tijekom ceremonije s vojnim osobljem, emitirane na državnoj televiziji Venezolana de Televisión (VTV). Rakete Igla-S, lagani prijenosni sustavi kratkog dometa, usporedivi s američkim Stingerima, sposobne su obarati niskoleteće ciljeve poput dronova, helikoptera i krstarećih projektila. Maduro je naglasio da su rakete raspoređene 'u svakoj planini, selu i gradu - rekao je. Iako Međunarodni institut za strateške studije (IISS) potvrđuje prisutnost ovih sustava u venezuelskom arsenalu, navedena brojka od 5000 raketa nije neovisno potvrđena, piše CNN.

