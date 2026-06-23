Litavska vlada dala ostavku

Litavska premijerka Inga Ruginiene i njezin kabinet podnijeli su ostavke u utorak u sklopu sinkronizirane rekonstrukcije koalicije. Na sastanku u Vilniusu, vlada socijaldemokratske premijerke donijela je tu odluku i obavijestila predsjednika Gitanasa Nausedu. Predsjednik je prihvatio ostavku vlade, čime je formalno završio njezin mandat.

Nauseda je zadužio Ruginiene da vodi privremenu vladu baltičke republike, koja je članica Europske unije i NATO-a. Predsjednica sada ima 15 dana da parlamentu predloži kandidata za premijera. Dok se ne potvrdi nova vlada, ministri će ostati na dužnosti u svojstvu vršitelja dužnosti, u skladu s nacionalnim ustavom.

Sinkevičius favorit za premijera

Očekuje se da će Mindaugas Sinkevičius, vođa Socijaldemokrata, postati novi šef vlade i zamijeniti svoju stranačku kolegicu Ruginiene na toj dužnosti. Četrdesetpetogodišnjakinja je preuzela dužnost tek u kolovozu 2025. od Gintautasa Paluckasa, koji je dao ostavku usred korupcijskog skandala.

Očekuje se da će se Ruginiene vratiti na svoju bivšu dužnost ministrice socijalne skrbi u sklopu nekoliko planiranih ministarskih rekonstrukcija. Nakon što predsjednik nominira Sinkevičiusa i parlament odobri njegovu kandidaturu, on može sastaviti svoj kabinet, koji potom treba potvrditi parlament.

Sredinom lipnja, Socijaldemokrati su odlučili zamijeniti jednog od svojih koalicijskih partnera, prekinuvši suradnju s populističkom strankom Zora Nemana. Na njezino mjesto u vladu su doveli Demokratsku uniju za Litvu. Zajedno s još dva koalicijska partnera, nova koalicija drži 75 od 141 mjesta u parlamentu u Vilniusu.