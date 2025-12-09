Litva je proglasila izvanredno stanje zbog balona s cigaretama koji dolaze iz Bjelorusije

Litva optužuje Bjelorusiju da dopušta krijumčarima korištenje meteoroloških balona za prijenos ilegalnih cigareta preko granice, zbog čega je zračna luka u Vilniusu više puta morala obustaviti rad.

"Izvanredno stanje proglašeno je ne samo zbog poremećaja u civilnom zrakoplovstvu, već i zbog interesa nacionalne sigurnosti", rekao je ministar unutarnjih poslova Vladislav Kondratovič na sjednici vlade koja je uživo prenošena.

Deklaracija daje veću operativnu slobodu vojsci. Može djelovati u koordinaciji s policijom ili samostalno, dodao je Kondratovič, ne precizirajući detalje.

Još nije poznato dokad će izvanredne mjere biti na snazi.