Litva je u utorak proglasila izvanredno stanje zbog prijetnji javnoj sigurnosti od balona za krijumčarenje koji dolaze iz Bjelorusije, priopćila je vlada a ta odluka daje veću operativnu slobodu vojsci
Litva je proglasila izvanredno stanje zbog balona s cigaretama koji dolaze iz Bjelorusije
Litva optužuje Bjelorusiju da dopušta krijumčarima korištenje meteoroloških balona za prijenos ilegalnih cigareta preko granice, zbog čega je zračna luka u Vilniusu više puta morala obustaviti rad.
"Izvanredno stanje proglašeno je ne samo zbog poremećaja u civilnom zrakoplovstvu, već i zbog interesa nacionalne sigurnosti", rekao je ministar unutarnjih poslova Vladislav Kondratovič na sjednici vlade koja je uživo prenošena.
Deklaracija daje veću operativnu slobodu vojsci. Može djelovati u koordinaciji s policijom ili samostalno, dodao je Kondratovič, ne precizirajući detalje.
Još nije poznato dokad će izvanredne mjere biti na snazi.
