KRIJUMČARENJE

Litva je proglasila izvanredno stanje zbog balona s cigaretama koji dolaze iz Bjelorusije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: JANIS LAIZANS/REUTERS

Litva je u utorak proglasila izvanredno stanje zbog prijetnji javnoj sigurnosti od balona za krijumčarenje koji dolaze iz Bjelorusije, priopćila je vlada a ta odluka daje veću operativnu slobodu vojsci

Litva optužuje Bjelorusiju da dopušta krijumčarima korištenje meteoroloških balona za prijenos ilegalnih cigareta preko granice, zbog čega je zračna luka u Vilniusu više puta morala obustaviti rad. 

"Izvanredno stanje proglašeno je ne samo zbog poremećaja u civilnom zrakoplovstvu, već i zbog interesa nacionalne sigurnosti", rekao je ministar unutarnjih poslova Vladislav Kondratovič na sjednici vlade koja je uživo prenošena.

Deklaracija daje veću operativnu slobodu vojsci. Može djelovati u koordinaciji s policijom ili samostalno, dodao je Kondratovič, ne precizirajući detalje.

OSTAJE NA SNAZI Litva produljuje zatvaranje zračnog prostora duž granice s Bjelorusijom do početka veljače
Litva produljuje zatvaranje zračnog prostora duž granice s Bjelorusijom do početka veljače

Još nije poznato dokad će izvanredne mjere biti na snazi.

