OSTAJE NA SNAZI

Litva produljuje zatvaranje zračnog prostora duž granice s Bjelorusijom do početka veljače

Foto: JANIS LAIZANS/REUTERS

Litva, članica NATO saveza i Europske unije, dijeli granicu od 679 kilometara s Bjelorusijom i dio je vanjske granice EU-a

Litva će dio svog istočnog zračnog prostora zatvoriti uz granicu s Bjelorusijom do 1. veljače 2026., izvijestio je u četvrtak Baltički novinski servis (BNS), pozivajući se na litavsku vojsku. Zabrana, koja je prvi put uvedena u kolovozu zbog potencijalnih upada dronova, već je jednom produljena do prosinca.

Sada će ostati na snazi ​​dok se u potpunosti ne provede novo zakonodavstvo koje će vojsci omogućiti bržu i učinkovitiju neutralizaciju dronova.

Bjelorusija je bliski saveznik Rusije. Od početka ruske agresije protiv Ukrajine, dronovi su više puta ulazili u litavski zračni prostor. Kao odgovor na to, parlament je izradio i usvojio zakonske promjene.

