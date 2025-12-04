Litva produljuje zatvaranje zračnog prostora duž granice s Bjelorusijom do početka veljače

Litva će dio svog istočnog zračnog prostora zatvoriti uz granicu s Bjelorusijom do 1. veljače 2026., izvijestio je u četvrtak Baltički novinski servis (BNS), pozivajući se na litavsku vojsku. Zabrana, koja je prvi put uvedena u kolovozu zbog potencijalnih upada dronova, već je jednom produljena do prosinca.

Sada će ostati na snazi ​​dok se u potpunosti ne provede novo zakonodavstvo koje će vojsci omogućiti bržu i učinkovitiju neutralizaciju dronova.

Bjelorusija je bliski saveznik Rusije. Od početka ruske agresije protiv Ukrajine, dronovi su više puta ulazili u litavski zračni prostor. Kao odgovor na to, parlament je izradio i usvojio zakonske promjene.

Litva, članica NATO saveza i Europske unije, dijeli granicu od 679 kilometara s Bjelorusijom i dio je vanjske granice EU-a.