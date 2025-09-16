Obavijesti

TUŽNA REALNOST

Litva uči djecu upravljati dronovima na granici s Rusijom

Piše HINA,
Foto: Ints Kalnins

Radi se o građenju vojnih obrambenih mogućnosti, koje Litva uzima ozbiljno, s obzirom na to da živimo u susjedstvu s Rusijom i Bjelorusijom", rekao je zamjenik ministra obrane Tomas Godliauskas

Litavsko ministarstvo obrane je na granici s Rusijom pokrenulo prvu od ukupno devet škola u kojima će djeca već u dobi od 10 godina, ali i odrasli, upravljati, sastavljati i programirati dronove.

Foto: Ints Kalnins

Djeca i drugi bit će obučeni da upravljaju dronovima na video pilotiranje, kvadkopterima i dronovima s jednim krilom, rekao je učitelj Mindaugas Tamosaitis.

U školi u Taurageu, 20 kilometara od ruske enklave Kalinjingrad, djeca vježbaju virtualne letove na računalima. Dječak na treningu vježbao je s mini dronom, uz nadzor učitelja, dok ga je povremeno rušio na tlo.

SVE JE PREKRIVENO? Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Djeca su entuzijastična, rekao je njihov učitelj.

NATO članica Litva tražila je od saveza da ojača svoju zračnu obranu nakon što su dva ruska drona ovog ljeta pala ondje kad su prešla iz Bjelorusije.

NATO je prošli petak najavio planove da ojača obranu europskog istočnog krila, dva dana nakon što je Poljska oborila dronove koji su ušli u njezin zračni prostor, u prvom takvom činu jedne članice zapadnog saveza otkad je započeo ruski rat protiv Ukrajine.

