Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: JANIS LAIZANS/REUTERS - ilustrativna fotografija

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...

U Litvi ovih dana rastu političke napetosti nakon što je oporbeni čelnik zatražio hitnu parlamentarnu istragu o tome jesu li ruski dronovi 10. rujna narušili zračni prostor zemlje, istog dana kada je susjedna Poljska zabilježila masovni upad. Optužbe idu toliko daleko da se sumnja kako je Ministarstvo obrane namjerno prikrilo informacije od javnosti kako bi zaštitilo imidž ministrice...

Sve je krenulo nakon izvještaja njemačkog Bilda koji je, pozivajući se na NATO-ove izvore, objavio da su "dva neidentificirana leteća objekta" ušla u litavski zračni prostor oko 10 sati ujutro 10. rujna.  Isti izvor kazao im je kako je istraga ovog incidenta u tijeku.

Službeni odgovor Vilniusa bio je jasan i nedvosmislen. Litavske oružane snage potvrdile su da su tog jutra podignuti NATO-ovi zrakoplovi za zračno nadziranje, ali su naglasili da "nikakvi ciljevi" nisu otkriveni ni na radarima ni vizualno, zbog čega je misija otkazana. Ministrica obrane Dovile Šakaliene dodala je da nakon detaljnih provjera "tog dana nisu zabilježeni nikakvi objekti" u zračnom prostoru Litve, čime je pokušala umiriti javnost.

Unatoč uvjeravanjima iz Vlade, bivši premijer i čelnik oporbene stranke "Demokrati Za Litvu", Saulius Skvernelis, zatražio je da Nacionalni odbor za sigurnost i obranu što prije istraži cijeli slučaj. Skvernelis tvrdi da bi svako potiskivanje informacija bilo neprihvatljivo te je iznio teške optužbe na račun ministrice.

- Znamo da oružane snage demantiraju ili šute samo po volji ili nalogu ministrice Šakalienė. Ono što se događa u Ministarstvu obrane postalo je javna tajna. Vrše pritisak na vojsku, uključujući generale, kako bi se informacije filtrirale i ne bi naštetile imidžu ministrice - kazao je Skvernelis, dodajući da su prikrivanje informacija i neadekvatni odgovori na prijetnje "ozbiljna opasnost za sigurnost društva".

- Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće. Svakako ne sumnjam u našu vojsku - dodao je bivši premijer, sad član opozicije, piše Lrytas.

Podsjećamo, u noći s 9. na 10. rujna, tijekom ruskog napada na Ukrajinu, poljske su vlasti izvijestile da je najmanje 19 ruskih dronova ušlo u njihov zračni prostor. Poljske i savezničke snage oborile su nekoliko letjelica, a njihovi ostaci pronađeni su na 17 lokacija u pet vojvodstava. Poljski premijer Donald Tusk incident je nazvao "provokacijom velikih razmjera".

Jesu li ruski dronovi tog dana ušli u Litvu, ostaje veliki pitanje. Ali ovo nije prvi put da imaju problema s ruskim dronovima. U kolovozu su se ruski dronovi srušili na teritoriju Litve...

Vlasti u Vilniusu su tad zatražile dodatnu NATO-ovu podršku za protuzračnu obranu

