Ljeto ipak ide na čekanje! Od srijede promjena vremena, pljuskovi i grmljavina na kopnu

U srijedu u unutrašnjosti porast naoblake i kiša, lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme, najavljuju iz DHMZ novu promjenu vremena.

U unutrašnjosti promjenljivo, mjestimice s kišom, a osobito poslijepodne pljuskovima praćenim grmljavinom, lokalno moguće i izraženijim. Na Jadranu pretežno sunčano. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, a uz obalu popodne jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, u gorju ponegdje malo niža, a na moru od 14 do 18. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 27 °C.

Prema kraju tjedna zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak, na moru sjeverozapadnjak te bura koja će u petak podno Velebita biti i jaka. Temperatura zraka bez veće promjene.

No, za vikend sunčanije i malo stabilnije!

- Idućih dana na kopnu promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, te manje stabilno pa će ponegdje i povremeno pasti malo kiše, pa i u obliku ponekog poslijepodnevnog pljuska. Vjetar će uglavnom biti umjeren sjeveroistočni, a oslabit će u malo stabilniju subotu. Na Jadranu barem djelomice sunčano i danju podjednako toplo kao prošlih dana, a i jutarnja će temperatura zraka malo porasti. Kiša će uglavnom izostati, tek poneki rijetki pljusak iz unutrašnjosti može se spustiti do dalmatinske obale u četvrtak, u petak oko Dubrovnika. Bura će pojačati osobito na sjevernom dijelu, a na otocima sjeverozapadnjak - piše HRT.