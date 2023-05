Temperature će u utorak ići do 28 °C, a od sredine tjedna opet nestabilno uz grmljavinu i kišu

Nakon kiše koja je prouzročila poplave diljem zemlje, u vikend je započeo sunčano, a isto se nastavilo i u ponedjeljak, uz temperature i do 28 °C.

Sunčano uz slab i umjeren dnevni razvoj oblaka, a poneki popodnevni pljusak moguć je u utorak uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab, popodne uz obalu i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, duž obale od 14 do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 °C.

Vrlo toplo danju bit će i u središnjoj Hrvatskoj, a i jutarnja će temperatura biti podjednaka onoj na istoku zemlje. Prevladavat će sunčano uz postupno više oblaka u drugom dijelu dana, pri čemu navečer u Međimurju, Podravini i Hrvatskom zagorju može biti pljuskova s grmljavinom, lokalno i izraženijih.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Poneki je pljusak poslijepodne izgledan i u Gorskom kotaru te u unutrašnjosti Istre. U ostalim predjelima obilje sunčanog vremena uz većinom slab jugozapadni i zapadni vjetar, sredinom dana i popodne i umjeren ponegdje na obali i otocima sjevernog Jadrana. Najviša temperatura zraka između 24 i 28 °C.



Podjednake vrijednosti i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Dan će obilovati suncem i vedrinom, iako u popodnevnim satima u Zagori treba računati na pokoji mjestimičan pljusak s grmljavinom. Ujutro pak na otvorenom moru ponegdje može biti magle. Vjetar većinom slab, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadni.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Poslijepodnevni umjeren jugozapadnjak i na krajnjem jugu naše domovine, uz mirno i malo valovito more. Bit će pretežno sunčano te vrlo toplo. Samo rijetko u zaobalju postojat će mala do umjerena vjerojatnost za pljusak.

I dalje nestabilno

Od srijede u unutrašnjosti malo veća vjerojatnost za mjestimične pljuskove s grmljavinom, posebice u popodnevnim satima. Temperatura zraka malo će se sniziti u odnosu na vrijednosti u utorak, no i dalje će biti vrlo toplo i sparno.



Na Jadranu i dalje uglavnom sunčano te podjednako toplo kao početkom tjedna. Uz povremeno više oblaka, pljuskova može biti većinom u Istri i to posebno u njezinoj unutrašnjosti, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.