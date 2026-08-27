Ljeto ne popušta. Temperature idu do 35. Sutra još toplije

Pretežno sunčano i vruće s najvišim temperaturama uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva očekuje u četvrtak Hrvatsku, a prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni.

Foto: DHMZ

Sutra Hrvatsku očekuje pravi ljetni val – pretežno sunčano i vruće, u mnogim krajevima i vrlo vruće.

Na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak koji u gorju prolazno može imati jake udare, dok istok zemlje čeka jugoistočni vjetar. Na Jadranu se računa na slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, s time da će u Dalmaciji povremeno okretati i na sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura na kopnu od 16 do 20 °C, a na obali između 21 i 26 °C. Najviša dnevna temperatura penjat će se na 32 do 37 °C.