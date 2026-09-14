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VREMENSKA PROGNOZA

Ljeto se ne predaje! U Dalmaciji će biti 30 stupnjeva, evo kakvo nas vrijeme čeka u utorak

Piše Ivan Jukić,
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Ljeto se ne predaje! U Dalmaciji će biti 30 stupnjeva, evo kakvo nas vrijeme čeka u utorak
Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL
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Utorak donosi pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme na Jadranu, dok će u unutrašnjosti biti više oblaka i mogućih magli, a očekuju se i lokalne kiše na istoku.

Utorak donosi pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme na Jadranu, dok će u unutrašnjosti prijepodne biti više oblaka, mjestimice uz maglu. Na krajnjem istoku Hrvatske moguća je i slaba kiša, no poslijepodne će se i tamo razvedriti. Na kopnu će vjetar biti uglavnom slab, dok će duž obale puhati umjerena do jaka bura. Podno Velebita mogući su i olujni udari, no bura će sredinom dana oslabjeti i nakratko okrenuti na sjeverozapadnjak.

Jutro će biti svježe, s temperaturama od 10 do 15 stupnjeva, dok će se na Jadranu temperatura kretati između 18 i 23 stupnja. Najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 28, a u Dalmaciji će se lokalno penjati i do 30 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Na istoku zemlje prijepodne će biti oblačnije, osobito u Podunavlju, gdje je moguća i slaba kiša. Lokalno se očekuje magla, posebice u Posavini. Poslijepodne slijedi djelomično razvedravanje. Temperatura će se kretati od jutarnjih 13 do dnevna 24 stupnja.

Središnju Hrvatsku također očekuje oblačnije jutro uz nisku naoblaku i mjestimičnu maglu. Od sredine dana bit će sve više sunca, a temperatura će porasti na 24 do 26 stupnjeva.

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U Gorskoj Hrvatskoj prva polovica dana bit će oblačnija, a ponegdje je moguća i magla. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme. Bura će biti umjerena do jaka, lokalno s olujnim udarima, no sredinom dana će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar.

U Dalmaciji do 30 stupnjeva

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, uz poslijepodnevni umjeren razvoj oblaka. Bura će tijekom dana oslabjeti, a nakratko će zapuhati sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura na obali bit će između 19 i 23 stupnja, dok će u unutrašnjosti Dalmacije biti nešto svježije. Danju će biti vrlo toplo, a temperatura će dosezati i 30 stupnjeva.

Foto: DHMZ

I na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se vrlo topao, ponegdje i vruć dan. Bit će promjenjivo oblačno uz mogućnost za poneki pljusak, ali bit će i sunčanih razdoblja. Bura će sredinom dana oslabjeti i kratkotrajno okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura bit će od 20 do 25 stupnjeva, a u unutrašnjosti malo niža.

- U srijedu na kopnu jutro svježe, ponegdje i maglovito, a ostatak dana većinom sunčan i vrlo topao. Rijetko gdje će puhati umjeren južni i jugoistočni vjetar. Nakon porasta naoblake četvrtak i petak bit će kišoviti. Prolazno će zapuhati i umjeren sjeveroistočnjak te će ponovno osvježiti. Oblaci i kiša u četvrtak će stići i na Jadran, najprije na sjeverni dio. Pritom su lokalno vjerojatni i izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. Srijeda će još biti suha, sunčana te vrlo topla uz slab do umjeren jugozapadnjak, tek navečer i jugo. Jugo će u petak malo pojačati, na sjevernom dijelu i okretati na buru. Temperatura u padu - prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.

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