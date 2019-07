'Otpremnina' za Žalac: Primat će 19.000 kuna do kraja godine Žalac će plaću primati još godinu dana, a to pravo vjerojatno će iskorisiti i Murganić. Žalac je imala neto plaću od 18.936 kuna, a s doprinosima to je 32.712 kn. Korištenje prava će koštati 294.408 kn...