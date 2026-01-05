Obavijesti

OPREZ PRI ULAGANJU

Ljubavna zamka i kripto muljaža: Međimurka (32) ostala bez više desetaka tisuća eura

Piše Marta Divjak,
Ljubavna zamka i kripto muljaža: Međimurka (32) ostala bez više desetaka tisuća eura
Nakon početne komunikacije na platformi za upoznavanje, komunicirali su putem druge aplikacije gdje je žrtvi ponuđena mogućnost ulaganja na jednoj od navodnih investicijskih platformi

Međimurski policajci zaprimili su kaznenu prijavu 32-godišnjakinje koja je postala žrtva razrađene financijske prijevare povezane s navodnim investiranjem u kriptovalute. Prema dosad provedenom kriminalističkom istraživanju, cijeli je slučaj započeo u listopadu prošle godine kada je oštećena putem aplikacije za upoznavanje stupila u kontakt s nepoznatim čovjekom koji se lažno predstavio kao investicijski stručnjak.

Nakon početne komunikacije na platformi za upoznavanje, komunicirali su putem druge aplikacije gdje je žrtvi ponuđena mogućnost ulaganja na jednoj od navodnih investicijskih platformi. Vjerovala je da sudjeluje u legitimnom i profitabilnom poslu, 32-godišnjakinja je tijekom studenog i prosinca 2025. godine u više navrata kupovala kriptovalute na različitim mjenjačnicama te ih prosljeđivala na više različitih kripto adresa.

Iako joj je ulaganje u početku predstavljeno kao siguran put do dobiti, situacija se zakomplicirala kada je zatražila isplatu. Umjesto povrata novca, prevaranti su od nje zahtijevali dodatne uplate pod izgovorom plaćanja poreza, raznih naknada i provizija potrebnih za navodnu isplatu ostvarene dobiti. Kako joj do dana podnošenja prijave nije isplaćen nikakav iznos, a ljudi s druge strane nastavile su tražiti nova novčana sredstva, oštećena je shvatila da je prevarena za iznos od više desetaka tisuća eura te je događaj prijavila policiji.

- Zbog počinjenja kaznenog djela prijevare, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja kako bi se utvrdio identitet počinitelja - priopćili su iz policije.

Savjeti policije

Ulaganja u kriptovalute mogu biti rizična, a prijevare su sve češće. Upozorenja i savjeti građanima prilikom ulaganja u kriptovalute:

1. ne vjerujte obećanjima o brzoj i velikoj zaradi,
2. prije bilo kakve uplate provjerite platforme za ulaganje u kriptovalute,
3. budite oprezni ako vas netko kontaktira putem raznih mobilnih aplikacija, društvenih mreža ili e-maila,
4. nikada ne šaljite dodatne uplate kako biste “otključali zaradu”,
5. čuvajte pristupne podatke platformama za trgovanje kriptovalutama te ne dijelite ekran svog mobitela ili računala,
6. ako posumnjate u prijevaru, odmah prekinite komunikaciju i obavijestite policiju.
 
Više o raznim vrstama online prijevara saznajte na poveznici WEB HEROJ - ULOVIMO LIKA S WEBA KOJI TVOJE EURE VREBA.
 

