Razbili jednu od najvećih mreža kripto prevara: Uhitili devet ljudi, ukrali 700 milijuna eura

U velikoj međunarodnoj operaciji koju je koordinirao Eurojust u suradnji s Eurpolom, razbijena je jedna od najvećih mreža za prijevare s kriptovalutama. Devet osumnjičenika uhićeno je u koordiniranim akcijama diljem Europe, a sumnjiči ih se da su stvorili lažne investicijske platforme kojima su od žrtava ukrali stotine milijuna eura, koje su potom prali sofisticiranim metodama.

Završni udarac ovoj kriminalnoj organizaciji zadan je nedavno, kada su na zahtjev francuskih i belgijskih vlasti provedene racije na Cipru, u Njemačkoj i Španjolskoj. Uhićeno je devet osoba osumnjičenih za organizirano pranje novca i prijevare velikih razmjera. Istraga je započela još 2023. godine nakon što su europske policije zaprimile brojne prijave oštećenih građana koji su ostali bez svoje ušteđevine.

Mreža je djelovala stvaranjem desetaka lažnih internetskih stranica koje su se predstavljale kao legitimne platforme za ulaganje u kriptovalute. Obećavajući nerealno visoke i brze povrate, privlačili su žrtve iz cijelog svijeta.

Mamili žrtve obećanjima o brzoj zaradi

Prevaranti su koristili vrlo uvjerljive metode kako bi došli do žrtava. Vrbovali su ih putem društvenih mreža, "hladnim pozivima", lažnim vijestima, pa čak i lažnim svjedočanstvima u kojima su koristili imena poznatih osoba i uspješnih investitora. Jednom kada bi žrtva pokazala interes, započela bi faza koju istražitelji nazivaju "tovljenje svinje".

Kriminalci bi tjednima ili čak mjesecima gradili odnos povjerenja sa žrtvom. Nakon što bi ih uvjerili u legitimnost ulaganja, uputili bi ih da svoj novac pretvore u kriptovalute i prebace na lažne platforme. Na tim platformama prikazivali bi se lažni, vrtoglavi prinosi kako bi se žrtve potaknulo na daljnja ulaganja.

U stvarnosti, čim bi kriptovalute sjele na njihove račune, novac bi bio ukraden i poslan u složeni sustav pranja kako bi mu se zametnuo svaki trag. Vlasti procjenjuju da je mreža na ovaj način ukrala najmanje 700 milijuna eura.

Kako su skrivali trag novca?

Kako bi sakrili podrijetlo ukradenog novca, kriminalci su koristili takozvane "kripto miksere". Riječ je o servisima koji miješaju ilegalno stečene kriptovalute s ogromnom količinom drugih transakcija, čime se gotovo u potpunosti prikriva njihov izvorni trag na blockchainu. Nakon "miksanj", novac se isplaćuje na nove, nasumično generirane adrese.

Ovakve usluge ključna su infrastruktura za kibernetičke kriminalce, uključujući ransomware grupe i operatore na dark webu. Zbog toga su se našle pod velikim pritiskom policijskih agencija diljem svijeta. U nedavnim akcijama, Europol i partneri ugasili su nekoliko velikih miksera poput Cryptomixer.io i Sinbad.io, zaplijenivši desetke milijuna eura i ogromne količine podataka koji će pomoći u daljnjim istragama.

Zaplijenjeni milijuni i luksuzni satovi

Tijekom pretraga povezanih s ovom mrežom, policija je zaplijenila značajnu imovinu. S bankovnih računa oduzeto je 800.000 eura, uz 415.000 eura u kriptovalutama i 300.000 eura u gotovini. Zaplijenjeni su i luksuzni satovi u vrijednosti od 100.000 eura.

