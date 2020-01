Ljubičić je nesposoban za sud, a svaki dan radi u Holdingu?!

Slobodan Ljubičić je trajno nesposoban pratiti raspravu jer je teško bolestan, rekli su liječnici vještaci u srijedu na zagrebačkom Županijskom sudu u kojem su okrivljeni i Milan Bandić, te vlasnik CIOS grupe Petar Pripuz. Sudi im se za slučaj namještanja natječaja za odvoz otpada. Ljubičićev slučaj se zato izdvaja u posebni proces.

Slobodan Ljubičić je jedan od najvjernijih suradnika Milana Bandića i čovjek iz sjene koji je utjecao na niz krucijalnih gradskih odluka. Javnost ga pamti i kao prvog direktora Zagrebačkog holdinga čije osnivanje je i vodio. Ljubičić je optužen i za nezakonito zapošljavanje u aferi Agram, te namještanje poslova CIOS-u za odvoz otpada. Ali su rasprave redom odgađane upravo zbog njegove teške bolesti, a to je i jedan od razloga zašto suđenje traje izuzetno dugo.

Ljubičić je bio jedan od uhićenih u masovnoj policijskoj akciji USKOK-a i policije u jesen 2014. godine. Nedugo nakon uhićenja je drugi puta podnio ostavku na mjesto predsjednika uprave Holdinga. Prvi put je to učinio 2008. godine, a Holding je tada preuzela SDP-ova garnitura. Nakon što je Bandić ponovno vratio kontrolu nad Holdingom vratio je i svog vjernog suradnika na čelo te mega komunalne tvrtke. Predsjednik uprave bi vjerojatno bio i danas bio da mu uhićenje nije stalo na put karijeri.



Ali iako je otišao s upravljačke funkcije, Ljubičić nije otišao iz Holdinga. Dapače, tamo radi i dan danas. Nije sporno da je Ljubičić teško bolestan (dijagnozu ne objavljujemo iz etičkih razloga), ali neobično je da nije sposoban pratiti raspravu, a istovremeno obavlja relativno dobro plaćenu funkciju u Holdingu i dolazi na posao. Ljubičić je prvo nakon izlaska iz pritvora bio pomoćnik uprave, pa savjetnik direktora Robnih terminala kada je današnja šefica Holdinga Ana Stojić Deban ukinula savjetnička mjesta u samom Holdingu. Cijelo to vrijeme je također vodio borbu s bolešću. Potvrđeno nam je da je na tim radnim mjestima imao plaće iznad 17.000 kuna neto. Ali nakon toga se vratio se u direkciju Holdinga u Vukovarsku gdje je danas maknut na više birokratsku funkciju višeg samostalnog ekonomista na kojem mu je osnovna plaća oko 16.500 kuna bruto. Ali to je bez dodataka na plaću poput onog od 0,5 posto više za svaku godinu staža. Nije uzeo bolovanje.

- Da, Ljubičić redovno dolazi na posao. Čak je tu i češće nego kada je bio predsjednik uprave – kaže nam sugovornik iz Holdinga.

I ne samo to. Ljubičić je pravi čovjek iz sjene u Holdingu koji i dalje utječe na važne odluke. Ta megatvrtka se brine o odvozu otpada, parkiranju, vodoopskrbi i svim ostalim ključnim komunalnim djelatnostima. Upravo njegova ideja je, saznajemo, osnivanje novog sportskog Holdinga u koji će ući svi sportski objekti kako bi digli milijunske kredite za obnovu sportskih objekata. Ljubičić unatoč formalno niskoj funkciji silno želi zadržati što više poluga kontrole u Holdingu. Sloboda Ljubičić više se ne pojavljuje u javnosti iako je nekada rado razgovarao s medijima. Nije uzvratio niti naš poziv u kojem smo ga htjeli pitati kako to da je sposoban obavljati složene funkcije u Holdingu, a nije sposoban pratiti sudsku raspravu.

Ljubičić je inače uvijek bio opisan kao lukav i snalažljiv, s nevjerojatnim smislom za posao, a često se zbog svojih poteza morao pravdati jer su plesali na rubu zakona. Zato je i dobio nadimak Kikaš. U izvrsnim je odnosima s Petrom Pripuzom.

Nakon što je tekst objavljen, javila nam se osoba bliska Slobodanu Ljubičiću.

- On uskoro ide u invalidsku mirovinu, a zbog bolesti i teško može razgovarati s vama - poručila je i uz razlog zbog kojeg teško može razgovarati, ali koji opet nećemo objaviti jer ulazi u dijagnozu koja je privatne naravi.

Ljubičić je, inače, prije mjesec i pol dana naširoko i lucidno raspravljao s našim novinarom Denisom Mahmutovićem o uvjetima prodaje jednog od svojih stanova.