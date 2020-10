Ljudi iz ilegalnog doma postaju problem centara za socijalnu skrb, a oni nemaju gdje s njima

Na bolničkom liječenju je 27 štićenika doma u Legradu, ostali su u samoizolaciju u ilegalnom domu "Keris". Većinu će uskoro preuzeti centar za socijalnu skrb Koprivnica koji nema kapacitet za smještaj ni jednog čovjeka

<p>Evo vam broj telefona. Bu vam se predstavil netko ko je već tam... Nemam ništa više za reći, kratak je u srijedu bio <strong>Ladislav Sabo, </strong>vlasnik ilegalnog Doma za starije i nemoćne osobe “Keris” u Legradu u koji se uvukla korona i do sad odnijela već jedan život štićenika. </p><p>Zvali smo ga i pitali kako su zaraženi štićenici, koji su trenutačno na bolničkom liječenju u Općoj bolnici u Koprivnici, dok je manji broj štićenika u samoizolaciju u još uvijek u ilegalnom domu. </p><p>Samo je poklopio slušalicu. Broj koji nam je dao bio je fiksni broj COVID odjela u bolnici. </p><h2>Gdje s tim ljudima?</h2><p>Ravnatelj Opće bolnice Koprivnica dr. Mato Devčić potvrdio nam je da su svi štićenici ilegalnog doma dobro i nemaju potrebe za intenzivnim liječenjem.</p><p>- Kod nas u bolnici je njih 27-ero, ali 19 ih je asimptomatskih. Svi koji imaju simptome imaju blage slike i nema potrebe za intenzivnim liječenjem. Očekujem da ćemo ih iz bolnice otpustiti između 19. i 23. listopada - rekao nam je dr. Devčić.</p><p>A gdje onda s tim ljudima?</p><p>Jučer je bilo lakše pogoditi kombinaciju na lotu nego dobiti taj odgovor i više sugovornika s kojima smo pričali potvrdilo je da se to pitanje. A bliži se dan otpusta štićenika iz bolnice. </p><p>Ravnatelj bolnice dr. Devčić moli za strpljenje. </p><p>- Pričekajmo početak idućeg tjedna, vjerujem da ćemo do tada imati odgovor - pokušao je umiriti ravnatelj bolnice. </p><p>Glasnogovornica Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Melita Ivančić potvrdila je kako ni stožer još nema rješenje, iako su se oko svega angažirali i ljudski brinu što će biti s ljudima iz doma, a nitko im do sad nije dao ikakav naputak, ni službeno ni neslužbeno. </p><h2>Ilegalan dom</h2><p>- Dom u Legradu je ilegalan i ne smije imati štićenike. Ali za sad nitko ne odgovara kamo s njima. To nas brine - potvrdila nam je Ivančić..</p><p>Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Koprivnica Danijel Rušak kaže da su danas, u srijedu, primili uputu inspekcije o tome da savjetodavno pomognu u raspetljavanju gordijskog čvora i pronalaženju smještaja.</p><p>Naime, s obzirom da su štićenici doma u Legradu zapravo bili na ilegalnom smještaju, oni nisu bili u službenoj evidenciji Centra za socijalnu skrb, te se ne znaju njihovi osobni podaci, status obitelji niti ikakvi drugi detalji. </p><p>- Naš centar čeka hodogram bolnice o tome kako će ih otpuštati iz bolnice, odnosno plan kako će ih otpuštati. Moraju nam potom iz bolnice dati informacije jesu li već kontaktirali obitelji tih ljudi i hoće li članovi njihovih obitelji preuzeti o njima skrb. Tek potom moramo utvrditi koliko će ih biti bez smještaja. Jedan dio štićenika zatvoreno je na 14 dana u karantenu u ilegalnom domu i mi ne smijemo k njima dok karantena ne prođe. Kad štićenici ilegalnog doma uđu u naš sustav za socijalnu skrb, moramo im pronaći smještaj, ali konkretnu odluku o svom smještaju donijet će sami štićenici - kaže nam Rušak. </p><p>U razgovor s njim doznajemo da je 20 štićenika doma s područja Koprivnice, 11 ih je u nadležnosti Centra za socijalnu skrb Čakovec pa će oni preuzeti rješavanje dijela problema.</p><p>Ima tu i ljudi iz Samobora, Velike Gorice... Dakle, problem jednog ilegalnog doma prelio se sada na nekoliko centara za socijalnu skrb koji do jučer nisu ni znali za štićenike tog doma.</p><p>No Rušak otkriva još nešto - Koprivnica nema niti jednu slobodnu smještajnu jedinicu niti imaju ijednu udomiteljsku obitelj koja bi mogla preuzeti štićenike ilegalnog doma! Iza brda se očito valja velika gromada jer će već idući tjedan morati smjestiti te ljude negdje, ali kako preko noći naći rješenje?</p><p>- Mi kapaciteta nemamo - jasno je rekao Rušak i dodao da će se oko svega morati aktivno uključiti resorno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. </p><p>Rušak nam potvrđuje da njihov centar do danas, odnosno srijede, nije imao podatke o korisnicima u Legradu, osim onog što je pisalo u medijima. </p><p>- Posljednja inspekcija tamo je bila 2015. kada su ih zatvorili. Tada je naš centar sa svim korisnicima imao individualni razgovor, kao i s članovima obitelji, te smo sve zapisnike o tome faksirali u resorno ministarstvo, kao i podatke o tome što smo napravili. Nakon toga nikakve povratne informacije o tom domu nismo imali - rekao nam je ravnatelj. </p><p>O svemu je iznio svoje mišljenje da se ovaj slučaj Legrada dogodio kao posljedica konstantnog nedostatka dovoljno smještaja u domovima za starije. Očito se time otvara prostor za ovakve ilegalce. </p><p>Razgovarali smo i s načelnikom općine Legrad Ivanom Sabolićem. </p><p>- Nemam nikakve posebne informacije što je s tim domom. Koliko znam, dio ljudi je u samoizolaciji ostalo u tom domu te se ne mogu premještati igdje drugdje dok traje samoizolacija - rekao nam je načelnik Sabolić. Na naš upit da je mjesto malo, da se vjerojatno znaju s vlasnikom Sabolom, i kako to da nitko nije znao da je nelegalan, odgovorio je: </p><p>- Naravno da smo znali za dom, ali da nema dozvolu, e to nismo. Sabol uredno plaća komunalne naknade prema općini, ali prema komunalnoj naknadi ne može se znati je li nešto legalno ili nije. Komunalna naknada veže se za objekt, a sam vlasnik objekta može tražiti da se promjeni rješenje o komunalnoj naknadi, ako se što promijeni. Sabol to nije tražio. Mislim da se ta naknada plaćala vezano uz osobu, a ne na firmu - rekao nam je načelnik.</p><p>Potvrdio je kako su se štićenicima u samoizolaciji donosili obroci još do prošlog petka. </p><p>- Organizirala im se dostava namirnica preko Stožera civilne zaštite. Ali ovaj tjedan više im se ne dostavlja hrana - rekao nam je. </p><p>Jedan od dobro upućenih sugovornika rekao je još neke detalje o domu: </p><p>- Zapravo, čini se da je u domu sve bilo u redu, da nije bilo nekih velikih zamjerki što se tiče skrbi za štićenike. Ali je bio ilegalan, što je nedopustivo - kaže naš sugovornik. </p><p>Inače, u koordinaciji sa županijom i županijskim stožerom poslana je obavijest svim jedinicama lokalnih samouprava na tom području da provjere na svom terenu statuse domova za skrb starijih i nemoćnih. Rezultati se još čekaju. </p><p>A dobro upućeni sugovornik u sustav socijalne skrbi dodao je i ovo: </p><p>- Na leđa centra sada pada teret koji nije njihov problem. Privatni domovi nisu u nadležnosti centara socijalne skrbi i zapravo njih nitko ne kontrolira. A kad nastane problem, sve se svali na centre za socijalnu skrb. I još nešto - nigdje nema dovoljno smještaja za starije ljude, to je golemo sivo područje koje nitko ne kontrolira. Ali to su ljudi, ti zaraženi starci nisu broj, nego imaju ime i prezime. Društvo se treba ljudski pobrinuti za njih. </p><p>Inače, u poslovnim servisima stoji da je Dom za starije i nemoćne "Keris" iz Legrada u likvidaciji. </p><p>Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odgovorilo je kako je viša inspektorica ministarstva, nakon što je od Stožera civilne zaštite zaprimila potpune adrese korisnika koji su boravili u objektu na adresi ilegalnog doma za starije u Legradu, obavijestila nadležne centre za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika da postupe sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.</p><p>- Naime, radi prevladavanja poteškoća koje će eventualno nastati u postupku prekida smještaja i pronalaženja drugog odgovarajućeg rješenja nadležni centri za socijalnu skrb će u suradnji s obiteljima korisnika i njima samima ponuditi pomoć u pronalasku drugog adekvatnog smještaja ili pružiti druge usluge u njihovom domu...Viša inspektorica donijela je rješenje u kojem se vlasniku doma naređuje prekid usluga dugotrajnog smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama. Protiv vlasnika podnesen je optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Koprivnici, kao i Kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici - odgovorili su. </p>