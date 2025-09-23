Ljudi kojima se prvima obraćaju zviždači dobili besplatni detaljni priručnik za olakšanje posla...

Nakon što su svi prijavitelji nepravilnosti, tzv. zviždači dobili prije dvije godine priručnik s detaljnim uputama, sada je udruga Pomak izradila i priručnik za povjerljive osobe unutar sustava koje su ključna karika u prijavi korupcije i drugih nepravilnosti. Takve povjerljive osobe kojima se mogu prijaviti nepravilnosti mora imati svaka tvrtka u Hrvatskoj s više od 50 zaposlenih, javna tijela, gradovi, općine...

Novi priručnik koje je napravila udruga Pomak u suradnji s partnerima je usmjeren upravo prema povjerljivim osobama u lokalnoj upravi i može se skinuti OVDJE. Projekt je sufinancirala i EU i Vladin Ured za udruge.

Priručnik će pomoći u rasterećenju vanjskih kanala prijavljivanja i osnažiti povjerljive osobe za pravilno postupanje, čime se unaprjeđuje transparentnost i institucionalna odgovornost. Prekogranična suradnja s organizacijom PIC iz Slovenije dodatno osigurava kvalitetu i usklađenost sadržaja s EU Direktivom, ističu iz Pomaka.

Iz Izvješća Pučke pravobraniteljice za 2024. godinu, vidljivo je da se broj obavijesti povjerljivih osoba o zaprimljenim unutarnjim prijavama nepravilnosti povećao u odnosu na prošlu godinu, ali da neke povjerljive osobe i dalje ne razumiju pojedine odredbe Zakona i da se obraćaju s upitima kako postupiti u određenoj situaciji.

Povjerljive osobe i zamjenici imaju ključnu ulogu u postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Njihova zadaća je zaprimati informacije, obavljati preliminarnu provjeru, voditi postupke ispitivanja, pripremati izvješća i predlagati korektivne mjere. Idealno, te osobe trebaju imati pravnu naobrazbu, visoku etičku razinu i povjerenje kolektiva. Važno je osigurati njihovu samostalnost i zaštitu identiteta kako bi se spriječile moguće osvete. Cilj koji se želi postići ovim e- Priručnikom je pružiti praktične smjernice za učinkovitu provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Edukacija i upoznavanje povjerljivih osoba s dobrobitima koje proizlaze iz prijavljivanja nepravilnosti, uključujući i njihovu osobnu pravnu zaštitu kao i zaštitu povezanih osoba, najjači je argument za dosljednu provedbu Zakona. Edukacijom povjerljivih osoba prevenirat će se pogreške koje bi mogle dovesti do toga da se Zakon ne primjenjuje na osobe koje su nepravilnost prijavile ili da se ne primjenjuje na povezane osobe