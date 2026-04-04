Ljudi prosvjeduju u Tel Avivu protiv rata, policija ih rastjerala

Piše HINA,
Ljudi prosvjeduju u Tel Avivu protiv rata, policija ih rastjerala
Foto: Florion Goga

Više od tisuću osoba prosvjedovalo je u subotu navečer u Tel Avivu protiv rata koji Izrael vodi protiv Irana i protiv Hezbolaha u Libanonu, pozivajući vlasti da ga okončaju, prije nego ih je rastjerala policija.

"Ne bombardirajte! Razgovarajte!", uzvikivali su demonstranti koji su se okupili u središtu metropole, javio je novinar agencije France presse. Jedna je žena držala transparent na kojem je pisalo: "Netanyahu je najveća prijetnja za postojanje Izraela", misleći na premijera Benjamina Netanyahua. Bliski istok je od 28. veljače u ratu koji je izazvao zajednički američko-izraelski napad na Iran, na koji je Teheran odgovorio raketnim udarima i napadima dronovima usmjerenim na Izrael i nekoliko zemalja u regiji.

Islamistički pokret Hezbolah ušao je u sukob 2. ožujka kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija koji je ubijen u Teheranu. Izrael je uzvratio zračnim napadima diljem Libanona i kopnenom ofenzivom na jugu zemlje.

Israelis take part in an anti-war protest in Tel Aviv
Ubrzo nakon početka skupa u 16,00 sati po GMT-ju, policija, koja je odobrila okupljanje do 150 ljudi u ime sigurnosnih mjera povezanih s ratom, potisnula je prosvjednike, od kojih su se neki vratili na mjesto događaja ili sjeli na tlo.

„Policija pokušava ušutkati naše glasove“, ali „naša je dužnost biti ovdje“, rekao je za AFP Alon-Lee Green, sudirektor udruge Standing Together, izraelsko-palestinske skupine koja je organizirala demonstracije.

„Ovdje smo kako bismo zahtijevali kraj rata u Iranu, rata u Libanonu, rata u Gazi koji se i dalje nastavlja i okončali pogrome na Zapadnoj obali.“

„Protiv sam rata jer... vrlo sam skeptična prema razlozima koje je naveo“ premijer, rekla je 62-godišnja Cécile, koja je odbila dati svoje prezime.

Izraelska vojska objavila je u subotu da je jedan njihov vojnik poginuo u borbi na jugu Libanona. 

Ovom smrću broj izraelskih vojnika poginulih u južnom Libanonu od 2. ožujka porastao je na 11.

