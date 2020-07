'Ljudima je pomalo već svega dosta, a priča nije ni počela. Mi u Hrvatskoj ništa nismo naučili'

Prosvjedi u Srbiji predstavljaju rizik, ali granice nisu sasvim otvorene, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u Otvorenom HTV-a. Testiramo dovoljno, kažu u nacionalnom stožeru

<p>Srbija nije izgubila kontrolu, ali nema dobro pripremljen sustav za hospitalizaciju tolikog broja ljudi. Prosvjedi su sasvim sigurno rizična situacija jer se ljudi ne drže distance, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> u Otvorenom HTV-a.</p><p>Razgovaralo se o širenju korona virusa, mogućem zatvaranju granica i širenju epidemije u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Testiranje u Dinamu</strong></p><p>- Granice nisu otvorene, mogu ih prijeći samo oni koji zadovoljavaju neki od sedam kriterija: diplomati, oni koji imaju zdravstveni ili osobni razlog poput sprovoda, ljudi u tranzitu... To su bitna izuzeća. Ostali ne smiju prijeći granicu - dodao je Capak.</p><p>Znanstvenik <strong>Gordan Lauc</strong> govorio je o psihološkom aspektu restriktivnih mjera.</p><p>- Psihologija počinje igrati sve veću ulogu jer ljudima je pomalo dosta, a priča još nije ni počela. Možda neke šok mjere mogu pomoći, ali mi smo daleko od te situacije da bismo išto trebali zabranjivati. Mi gledamo na osobnu odgovornost. Čak neki i koji nikad neće oboljeti mogu prenijeti virus - rekao je Lauc.</p><p>Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu <strong>Maja Grba-Bujević</strong> spomenula je konkretnu situaciju u kojoj bi trebalo reagirati.</p><p>- Transfer se ipak razvija između Srbije i Hrvatske. Možda nije potrebno da netko tko je dio orkestra dođe na svadbu iz neke druge zemlje. Moramo znati da samim sudjelovanjem u situaciji gdje se ne pridržava mjera možemo doprinijeti širenju virusa. Čak i mladi ljudi koji možda nemaju simptome dolaze doma i onda tamo mogu prenijeti virus nekome iz skupine ugroženih - rekla je.</p><p>Slovenija nas zasad drži na žutoj listi, ali to bi se moglo promijeniti.</p><p>- Zadržimo li 50-ak novooboljelih dnevno, mi ćemo se kroz tjedan dana vratiti na novu listu. Testiramo dovoljno i gledamo sa susjedima što bismo zajednički mogli napraviti oko suzbijanja zaraze.</p><p>- Dovoljno testiramo. Koliko god testiramo, uvijek nam je prosjek 3,39 - 3,4 posto. I one zemlje koji testiraju više imaju isti postotak - kaže Grba-Bujević.</p><p>Ali koordinator javnozdravstvenih akcija SDP-a <strong>Saša Srića</strong> nije se složio s njom.</p><p>- To je bila politička odluka. Nažalost, jest. Prije izbora imali smo jako mali broj zaraženih pa se dogodila eskalacija. Pitamo se što će se dogoditi za tjedan dana - kaže Srića.</p><p>- Testiramo prema kriterijima stručnjaka, a da testiramo više, to bi bio pogrešan način borbe protiv korona virusa, a i iziskivao bi i više troškova - smatra Capak.</p><p>- Mi još imamo relativno mali broj zaraženih i većim brojem testiranja pronašli bismo još neke ljude, to sigurno, ali to ne bi puno promijenilo situaciju. Trošak testiranja je oko milijun i pol kuna dnevno. Ne treba širiti paniku i testirati svakoga, nego zaustaviti širenje epidemije - rekao je Lauc.</p><p>Govorilo se i o ponašanju političara u izbornoj noći.</p><p>- Naravno da imam kritike prema njima, ne samo prema članovima HDZ-a. Neki su se ispričali, rekli da ih je ponijela euforija. Naravno da to nije dobro. Ne možemo još govoriti o epidemiološkim posljedicama, nadamo se da ih neće biti - smatra Krunoslav Capak.</p><p>Jesu li ljudi u Hrvatskoj išta naučili nakon silnih epidemioloških mjera?</p><p>- Mi u Hrvatskoj nismo ništa naučili jer nismo došli do stvarnih posljedica epidemije. Mislili smo da su zabrane u ožujku sve, a one su bile samo preventiva. Mislim da će ljudi ozbljnije sve shvatiti kad se situacija počne pogoršavati. Nije loše opustiti se prije jeseni kad nam se vraćaju sezonalne viroze, gripe, prehlade. Ljudi će možda u isto vrijeme imati i gripu i COVID. Jesen neće biti lagana, a ako se netko sad opusti... Možda je bolje ne živjeti u paranoji. Ova bolest je teška, ali za mali broj ljudi. Najveći broj ljudi preboljet će ga kao srednju ili malo jaču gripu. Bit će i onih koji će imati teži oblik i zbog njih moramo biti odgovorni. Moramo paziti da se svi ne razbolimo u isto vrijeme - rekao je Lauc.</p><p>Hoće li mladencima pokvariti zabavu?</p><p>- Nitko nema takvu namjeru, mladencima želimo svu sreću. Sad nećemo donositi restrikcije, nećemo ništa zabranjivati da ne bih opet dobio 150 mailova, haha. Ali napravit ćemo nove preporuke koji će vjerojatno biti objavljene u petak. Nećemo to kontrolirati, ali ćemo preporučiti da ne bude ljubljenja i čestitanja - kaže Capak.</p><p>Može li se uopće išta postići preporukama?</p><p>- Može, ali tek onda kad se dogode slučajevi koji će direktno utjecati na nas. Ako vidimo da je nekom bližnjem umrla baka ili djed, onda ćemo i mi čuvati svoje - rekao je Gordan Lauc.</p>