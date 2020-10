'Lockdown može doći u obzir samo ako ljudi umiru na cesti'

Mjere ovise o broju oboljelih i raširenosti virusa. Mjere služe samo za to da zdravstveni sustav ima dovoljno manevarskog prostora da zbrine najugroženije. Potpuno zatvaranje nema smisla, kaže Petrov

<p><strong>Božo Petrov</strong> je protiv lockdowna i ne vidi njegovu svrhu, jer se nakon njega stvari vraćaju na star i ljudi opet cirkuliraju, a virus se širi dalje. Šef Mosta u razgovoru za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568557/Bozo-Petrov-Lockdown-je-opcija-samo-ako-dodje-do-toga-da-ljudi-umiru-na-cesti.html?fbclid=IwAR07ZGHc2a67OB9Hic6S7CKa76tWNXqMaV_NGXXhpeCXUW8DRaU7EAX62mc"><strong>N1 </strong></a>je rekao da se nisu za lockdown zalagali ni prije sedam mjeseci pa ni sada. </p><p>- Bitno je da zdravstveni sustav ne bude preopterećen i da se može doći do najugroženijih. Sustav se treba srediti mjerama kako bi došao do njih - kaže Petrov i dodaje da se moramo naučiti živjeti s ovom respiratornom bolešću pa i s nekom novom u budućnosti.</p><p>- Mjere ovise o broju oboljelih i raširenosti virusa. Mjere služe samo za to da zdravstveni sustav ima dovoljno manevarskog prostora da zbrine najugroženije. Potpuno zatvaranje nema smisla, u obzir može doći samo ako ljudi umiru po cesti, u bolnicama nema mjesta i nastava je potpuna katastrofa - rekao je.</p><p>Na pitanje kako ćemo izaći iz ovoga kaže da su ljudi puni frustracija jer životne okolnosti kojima su izloženi nisu za njih adekvatni i ne vide mogućnost osobnog, obiteljskog napretka.</p><p>- Ono što im se godinama obećavalo nije se izvršilo. Možda su i očekivanja bila prevelika, ali obećavano je puno. Političari trebaju sami sebe prvo pogledati i pitati se kakav su model dali novim generacijama kriminalnom aktivnošću koja se nije sankcionirala, da se nepravda cijeni. Pravosuđe se treba drakonski reformirati - kazao je.</p><p>- Građanima je pokazano da država jedino zna naplatiti kaznu, ali ne zna educirati. Kada biste dozvolili poduzetnicima da se prvi put kada inspekcija izađe ne teren ne naplati kazna nego upozori, vjerujem da bi svi poduzetnici to objeručke prihvatili - kaže Petrov.</p>