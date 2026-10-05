Lokaliziran požar kod Metkovića

Požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji se u nedjelju zbog jakog vjetra približio kućama, oko ponoći je lokaliziran, a kuće su obranjene, izjavio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.

"Stanje je dobro. Noć je protekla mirno. Ljudi su dežurali i obilazili opožareno područje. Dio snaga smo povukli i ostavili lokalne DVD-ove na čuvanju. Nadamo se da će biti u redu", rekao je Pilj.

Požar na neprohodnom močvarnom području gasile su vatrogasne postrojbe iz Dubrovačko-neretvanske županije uz pomoć četiri kanadera.

Zbog jakog vjetra požar je zaprijetio i kućama, koje su obranjene.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je u nedjelju da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovijed o njezinu produljenju, posebno kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti četiri posade i četiri kanadera.

Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom zbog izrazito suhih uvjeta.