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Lokaliziran požar kod Metkovića

Piše HINA,
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Lokaliziran požar kod Metkovića
Foto: Zvonimir Barisin
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Zbog jakog vjetra požar je zaprijetio i kućama, koje su obranjene

Požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji se u nedjelju zbog jakog vjetra približio kućama, oko ponoći je lokaliziran, a kuće su obranjene, izjavio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.

"Stanje je dobro. Noć je protekla mirno. Ljudi su dežurali i obilazili opožareno područje. Dio snaga smo povukli i ostavili lokalne DVD-ove na čuvanju. Nadamo se da će biti u redu", rekao je Pilj.

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Foto: Zvonimir Barisin

Požar na neprohodnom močvarnom području gasile su vatrogasne postrojbe iz Dubrovačko-neretvanske županije uz pomoć četiri kanadera.

Zbog jakog vjetra požar je zaprijetio i kućama, koje su obranjene.

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Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je u nedjelju da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovijed o njezinu produljenju, posebno kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti četiri posade i četiri kanadera.

Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom zbog izrazito suhih uvjeta.

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